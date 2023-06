Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/06/2023 tại Bình Dương

10/06/2023 từ 07h00 - 17h30

Khu vực khách hàng: Khách hàng dọc hai bên đường từ vòng xoay An Điền đến ngã 3 Công An Bến Cát, từ vòng xoay chợ Bến Cát hướng đi Cầu Quan đến cổng chào giáp ranh giới Huyện Bàu Bàng Các khách hàng dọc bên trái đường QL 13 từ ngã 3 Công An đến đo ghi ranh giới lai Hưng Bàu Bàng, các khách hàng dọc bên phải đường từ vòng xoay An Điền đường lộ 7A đến công ty GHP Các khách hàng từ ngã 3 Vật Tư bên phải đường quốc lộ 13 đến cổng sau KCN MP1, khu vực TT Hành chính TX Bến Cát (Bến Cát).

Điện lực Bến Cát

Bảo trì và sửa chữa lưới điện