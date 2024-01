Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/01/2024 tại Tây Ninh

10/01/2024 từ 13h30 - 17h00

Khách hàng công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đăng Nguyên. Khách hàng Huỳnh Thị Thanh Thúy. Ấp An Thọ xã An Cơ. Ấp An Lộc xã An Cơ.

Điện lực Châu Thành

Tiến hành công việc sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp