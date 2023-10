Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/10/2023 tại Vĩnh Long

08/10/2023 từ 06h30 - 18h00

Ấp An Thới, xã Ngãi Tứ; ấp Mỹ An, An Phú, An Hòa, An Phú Tân, An Thạnh A, An Thạnh B, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình.

Điện lực Tam Bình

Bảo trì và sửa chữa lưới điện