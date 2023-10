Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/10/2023 tại Bình Dương

08/10/2023 từ 06h00 - 07h00

Khu phố 1, 2, 3, 4A, 4B thị trấn Dầu Tiếng. Ấp Đồng Sầm, Đồng Sến, An Thới Bàu Dầu xã Định An, ấp Hòa Thành xã Minh Hòa và toàn bộ xã Định Thành, Minh Tân. Ấp Định Lộc, Hiệp Lộc, An Lộc xã Định Hiệp, Định Thới, An Phước, Chiến Thắng xã Định An, ấp Tân Định xã Minh Tân, ấp Tân Hòa xã Long Hòa. Ấp Hàng Nù, Đất Đỏ, Phú Bình, Bàu Khai, Hố Cạn xã An Lập. Toàn bộ xã Long Hòa. Ấp Kiến An, Hố Cạn, Bàu Khai xã An Lập.

Điện lực Dầu Tiếng

Bảo trì và sửa chữa lưới điện