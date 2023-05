Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/05/2023 tại An Giang

08/05/2023 từ 07:00 - 17:00

Mất điện: Văn phòng Điện lực An Phú;- Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận, TT An Phú; - Một phần TDC Thầy Ban, TT An Phú, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Tiến hành cắt điện theo YC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật