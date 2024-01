Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/01/2024 tại Đồng Tháp

08/01/2024 từ 07h30 - 17h30

Đường ĐT 848 (từ ngã ba Nguyễn Chí Thanh đến cầu Sa Đéc), phường An Hòa. Đường Ngô Gia Tự (từ ngã ba ĐT 848 đến chợ Nàng Hai), phường An Hòa. Rạch Ba Thìn, xã Tân Quy Tây, Phường An Hòa.

Điện lực Sa Đéc

Tiến hành công việc sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp