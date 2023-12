Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/12/2023 tại Cần Thơ

07/12/2023 từ 07h00 - 17h30

Tổ 10 khu vực Thới Hưng thuộc phường Thới An Đông. Rạch Xẻo Khế, Sẻo Sao, công ty Nam Mỹ, trường MN Thới An Đông, công ty Minh Minh Khuyê, DN Trung Kiên thuộc phường Thới An Đông.

Điện lực Bình Thủy

Bảo trì và sửa chữa lưới điện