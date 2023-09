Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Đồng Nai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

07/09/2023 từ 07h00 - 07h30 Nhánh Chợ Hóa An, tuyến 480 Thủy Cục 4. Mất điện một phần khu phố An Hòa thuộc phường Hóa An) Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

07/09/2023 từ 07h30 - 08h00 Mất điện từ Recloser Cầu Hang đến 3 LTD Đá Hóa An, tuyến 482 Cầu Hang. Mất điện một phần phường Bửu Hòa. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

07/09/2023 từ 07h30 - 14h00 Mất điện từ 3 LTD Đá Hóa An đến tuyến 482 Cầu Hang. Mất điện một phần phường Hóa An. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

07/09/2023 từ 08h30 - 12h00 Mất điện một phần khu phố 4 thuộc phường Bửu Long. Mất điện Cơ sở 3 và Ký túc xá Trường Đại học Lạc Hồng thuộc phường Bửu Long. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp