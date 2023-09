Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/09/2023 tại Bình Dương

07/09/2023 từ 16h30 - 17h00

Khu vực khách: Dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đi hướng An Lập, giá[p ranh đo ghi Dầu Tiếng, thuộc Xã An Điền TX Bến Cát.

Điện lực Bến Cát

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp