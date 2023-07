Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/07/2023 tại Bình Dương

07/07/2023 từ 06h00 - 18h00

Khu vực bên trái QL13 từ Cổng KCN Việt Hương về đến Suối Cát (Thuận An). Khu sản xuất An Thạnh (Thuận An). Dọc theo đường CMT8 từ Phú Văn về đến Cầu Cây Trâm (Thuận An). Khu vực dọc theo đường Hồ Văn Mên từ Suối Cát về đến Kho cảng An Sơn (Thuận An) Khu vực xã An Sơn (Thuận An). Khu vực dọc theo đường Thủ Khoa Huân từ Cầu Bà Hai về đến Ngã 4 Hòa Lân (Thuận An).

Điện lực Thuận An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện