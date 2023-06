Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/06/2023 tại Đồng Tháp

07/06/2023 từ 07h00 - 07h30

Toàn bộ khu vực phía tay trái hướng Cái Tàu Sa Đéc từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến Cầu Nha Mân thuộc xã An Nhơn, Tân Nhuận Đông và toàn bộ Cồn An Nhơn thuộc xã An Hiệp, An Nhơn.

Điện lực Châu Thành

Bảo trì và sửa chữa lưới điện