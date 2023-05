Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/05/2023 tại Bến Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

07/05/2023 từ 07:30 - 17:00 Ấp Mỹ Trạch – Mỹ Đức – Bình Đông xã Hương Mỹ, An Bình xã An Thạnh, An Thiện thuộc xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam Tiến hành cắt điện theo YC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

