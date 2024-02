Lịch cúp điện hôm nay ngày 07/02/2024 tại Đồng Tháp

07/02/2024 từ 08h00 - 11h30

Mất điện một phần phường An Thạnh khu vực đoạn một phần đường Chu Văn An - đường Ngô Quyền đoạn từ ngã tư Chu Văn An đến Công an PCCC, thành phố Hồng Ngự.

Điện lực thành phố Hồng Ngự

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp