06/10/2023 từ 08h00 - 15h00

Ấp Mỹ Hòa, Mỹ An, Mỹ Thuận thuộc Xã Long Mỹ. Ấp Hội Mỹ, Tân Hội, Phước Lợi thuộc Xã Phước Hội. Khu phố Hiệp Hòa, Hòa Hội, Thanh Tân, Thanh Bình, Thanh Long, Tường Thành, Phước Trung, Phước Thới, Phước Sơn thuộc thị trấn Đất Đỏ. Ấp An Hòa, An Điền, An Hải, An Bình thuộc Xã Lộc An. Ấp Láng Dài, Thanh An thuộc xã Láng Dài. Ấp Phước Trung thuộc Xã Phước Long Thọ. Khu phố Hải Trung, Lộc An, Phước Điền thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Điện lực Đất Đỏ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện