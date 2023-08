Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/08/2023 tại Đồng Nai

06/08/2023 từ 06h00 - 16h00

Một phần KCN Vinatex Tân Tạo. Một phần phụ tải trên đường 25C. KDC Phước An, Long Thọ, KDC Long Thọ, Phước An, KDC HUD Phước An. Một phần ấp 5 thuộc xã Long Thọ.

Điện lực Nhơn Trạch

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV