Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/01/2024 tại Bến Tre

06/01/2024 từ 07h00 - 18h00

Xã Đa Phước Hội, An Định, An Thạnh, Thành Thới A, Thành Thới B, Bình Khánh, An Thới.

Điện lực Mỏ Cày Nam

Tiến hành công việc sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp