Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/11/2023 tại Trà Vinh

05/11/2023 từ 07h00 - 12h00

Đường Võ Nguyên Giáp từ cà phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go. Đường Nguyễn Đáng (nối dài) từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và các hẻm. Đường Võ Nguyên Giáp từ Nguyễn Đáng (nối dài) đến cửa hàng xăng dầu Phường 7 (dãy cửa hàng xăng dầu Phường 7). Đường Võ Văn Kiệt từ Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng đến Nguyễn Đáng và các hẻm, khóm 10 Phường 7. Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng thuộc xã Nguyệt Hóa. Ấp 15 Khóm 7 Phường 7. Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khu tập thể Công An, Cơ sở Trần Văn Mừng, Bưu Điện Nguyệt Hóa 1, Cơ sở Hồ Thị Hồng Loan, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trung tâm thương mại Go Trà Vinh 1, Go Trà Vinh 2, Công ty Cổ phần Hoa Sen, Trung tâm hội nghị và nhà khách Trung tâm hội nghị, Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh, Nhà máy vật liệu xây dựng Bảy Chi, Nhà máy nước đá Lương Minh 1, Công ty Huỳnh Ngọc Tài, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vin Fast, Trạm TVH 001.

Điện lực Thành phố Trà Vinh

Bảo trì và sửa chữa lưới điện