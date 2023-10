Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/10/2023 tại Đồng Nai

05/10/2023 từ 13h00 - 17h00

Công ty TNHH An Phát Tám (trạm Công ty An Phát Tám 1). Công ty TNHH Xây dựng An Phú Khánh Bảy (trạm Công ty An Phú Khánh 7).

Điện lực Xuân Lộc

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp