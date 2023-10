Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2023 tại Đồng Nai

02/10/2023 từ 05h30 - 06h00

PĐ từ Rec Thủy Cục 4 LBS Chợ Hóa An Trạm cắt Hóa An, tuyến 480 Thủy Cục 4 (Mất điện một phần phường Hóa An, Bửu Hòa)

Điện lực Biên Hoà

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp