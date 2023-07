Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/07/2023 tại Bến Tre

02/07/2023 từ 08h00 - 17h00

Ấp Phú Quới, Tân Lộc xã Tân Hội; An Trường, An Khánh xã Phước Hiệp, An Nhơn 2 xã Đa Phước Hội, Phú Lộc Hạ xã An Định, An Hòa xã An Thới, Phú Tây Thượng, Phú Tây Hạ xã Bình Khánh. Trạm chuyên dùng khách hàng.

Điện lực Mỏ Cày Nam

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp