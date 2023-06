Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/06/2023 tại Cần Thơ

02/06/2023 từ 08h00 - 11h00

Từ cổng chào phườngThới An Đông đến hết đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Viết Xuân - KV Thới Long, Thới Thuận, Thới Hưng, Thới Hòa và Cty Minh Minh Khuê, Cty Nam Mỹ, Nước Đá Tân Khang, Cty KASO, DN Nguyễn Thái Hòa, Cty Thủy San An Gia Minh, Trường Mầm Non Thới An Đông, phường Thới An Đông.

Điện lực Bình Thủy

Bảo trì và sửa chữa lưới điện