Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2023 tại Đồng Tháp

01/10/2023 từ 07h30 - 17h00

Toàn bộ khu vực ấp An Lạc, An Định xã An Bình, Toàn bộ khu vực thị trấn Mỹ Thọ, xã Mỹ Thọ (Trừ khu vực từ khu văn hóa đến cầu Kháng Chiến không mất điện) và một phần khu vực ấp AB, xã Mỹ Hội. Một phần khu vực ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (Khu vực mất điện dọc Quốc Lộ 30 khu vực mất điện từ Chùa Thanh Lương đến Ngã Ba Bà Két).

Điện lực Cao Lãnh

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp