Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/02/2024 tại Đồng Nai

01/02/2024 từ 08h00 - 12h00

Một phần khu phố 5, 6, thị trấn Vĩnh An (trạm Chợ Vĩnh An). Một phần khu phố 4, 6, 7 thị trấn Vĩnh An (trạm Chăn Nuôi Vĩnh An).

Điện lực Trị An

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp