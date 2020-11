LHQ trân trọng nỗ lực của ASEAN trong đề cao luật pháp quốc tế ở Biển Đông

“Về Biển Đông, chúng tôi trân trọng các cam kết của ASEAN đối với các giải pháp hòa bình, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết trong Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc, được tổ chức trực tuyến ngày 15/11.

Cũng trong hội nghị, Tổng Thư ký cho biết, những diễn biến tại các biên giới quốc tế dẫn đến nhiều nguy cơ tính toán sai lầm, thậm chí là một cuộc Chiến tranh lạnh mới.

“Chúng ta cần tránh nhìn thế giới như hai khu vực khác nhau”, ông nói, và ca ngợi những nỗ lực thúc đẩy đối thoại quan trọng của ASEAN và cảm ơn ASEAN đã quyết định gửi 5.000 người cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh: Getty)

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ba phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, nhưng hòa bình và an ninh thế giới chưa thực sự bền vững.

“Năm qua, hòa bình, ổn định càng trở nên mong manh bởi các nguy cơ chất chồng đến từ hành xử khó đoán định của các quốc gia, cạnh tranh, cọ xát giữa các nước lớn, hệ thống đa phương quốc tế chịu nhiều thách thức, các vấn đề an ninh phi truyền thống, các xu thế cực đoan ngày càng trở nên gay gắt”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói.

Nhận thức được lợi thế và nguy cơ đặt ra với khu vực, ASEAN trên tinh thần tự cường, đã tỉnh táo và kiên định tiếp cận cân bằng và hài hòa, giữ vững vai trò trung tâm, không bị chao đảo, cuốn vào các dòng xoáy biến động thế giới và khu vực.

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 11. (Ảnh chụp màn hình)

ASEAN cũng thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và toàn cầu, trở thành vùng biển hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn cho tự do lưu chuyển hàng hóa, nơi mà khác biệt, tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng, tuân thủ và các giá trị chung được khẳng định.

Đề cao ý nghĩa của UNCLOS 1982, là khung khổ cho mọi hoạt động trên biển, ASEAN trông đợi sớm hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.