Lewandowski tiếc nuối: 'Tôi xứng đáng giành Quả Bóng Vàng'

Chia sẻ trên truyền thông Đức, Robert Lewandowski không ngại tự nhận anh là người xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2020. Tiếc là ngôi sao của Bayern Munich không có cơ hội được vinh danh khi giải thưởng này bị hủy bỏ trong năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

"Bayern Munich đã giành tất cả các danh hiệu. Ở mọi giải đấu, Bundesliga, cúp quốc gia Đức và Champions League, tôi đều là vua phá lưới. Tôi nghĩ rằng một cầu thủ đạt được thành tích như vậy xứng đáng giành Quả Bóng Vàng", tiền đạo người Ba Lan chia sẻ.

Đại dịch COVID-19 khiến Lewandowski mất cơ hội giành QBV.

Lewandowski ghi tổng cộng 55 bàn trong mùa giải 2019/20 cho Bayern Munich. Chân sút 32 tuổi đứng đầu danh sách ghi bàn của Bundesliga, DFB Cup và UEFA Champions League, góp công lớn vào cú ăn ba danh hiệu của đội chủ sân Allianz Arena ở các đấu trường này. Thành tích của Lewandowski cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể hoàn toàn vượt trội so với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Không có danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay, Lewandowski cũng mất luôn cơ hội giành giải thưởng tương đương là FIFA The Best vì lý do tương tự. Dù vậy, theo giám đốc điều hành Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, ngôi sao người Ba Lan vẫn chưa hết giai đoạn đỉnh cao và thậm chí còn có thể duy trì phong độ lâu hơn Ronaldo.

"Chế độ ăn uống, phong cách sinh hoạt của cậu ấy, tất cả đều hướng tới sự thành công", ông Rummenigge nói.

"Lewandowski có lẽ là cầu thủ có tác phong chuyên nghiệp nhất tôi từng thấy ở Bayern. Cậu ấy đã chơi mùa giải hay nhất sự nghiệp. Đến năm 35 tuổi, cậu ấy sẽ còn hay hơn Cristiano Ronaldo ở độ tuổi đó. Cậu ấy là hình mẫu tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ".