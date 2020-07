Lên Youtube học cách chế tạo vũ khí rồi mở xưởng sản xuất súng ở Hải Phòng

Ngày 21/7, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ Trần Quốc Tân (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Hữu (SN 1981, Hải Phòng) cùng nhiều tang vật liên quan đến việc chế tạo súng quân dụng.

Qua đấu tranh, Tân khai nhận, do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo vũ khí (súng quân dụng) để bán.

Để thực hiện kế hoạch, Tân lên mạng Youtube tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng.

Trần Quốc Tân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, Tân biết Phạm Văn Hữu có máy hàn và có nghề hàn nên rủ Hữu cùng tham gia.

Tân nói với Hữu, khi chế tạo và bán được súng sẽ cho Hữu từ 1-2 triệu đồng, Hữu đồng ý. Sau đó, Tân đến khu vực ngã tư Phúc Tăng và chợ Tôn Đản (Hải Phòng) tìm mua máy mài, máy cắt, inox, lò xo, ê tô, mũi khoan... là những nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ phục vụ hoạt động chế tạo súng.

Sau đó, Tân mang số nguyên vật liệu trên đến nhà Hữu tại xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) để cùng Hữu gia công, chế tạo súng.

Tân vẽ mô hình súng ra giấy và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi, sau đó Tân lắp ráp lại các vật liệu phôi chế tác thành khẩu súng. Lúc này, Hữu hàn các mối hàn, phôi ráp lại chi tiết khẩu súng. Sau khi chế tạo súng hoàn thành, Tân dùng giấy ráp đánh bóng khẩu súng và cất giấu tại nhà của Hữu.

Hai khẩu súng được Tân chuẩn bị mang đi bán thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 17/7, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang tại khu vực trước cửa nhà 965 Nguyễn Văn Linh (gần chân cầu An Đồng, thuộc xã An Đồng) xe mô tô do Dư Hoàng Điệp (SN 1979, địa chỉ ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) cầm lái chở Trần Quốc Tân.

Lúc này, Tân đang ôm một bao dứa, bên trong để 2 khẩu súng (dạng K59) và một vỏ bao thuốc lá Thăng Long bên trong có 2 viên đạn.

Căn cứ lời khai của Tân và tài liệu thu thập được, lực lượng chuyên án bắt giữ Phạm Văn Hữu.

Qua đấu tranh, khai thác, Hữu thừa nhận hành vi tham gia cùng Tân chế tạo súng phù hợp với lời khai của Tân và các tài liệu thu thập được.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.