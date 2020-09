Lên Youtube đặt mua linh kiện rồi học cách tự chế tạo súng

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Lạc (TP Thái Bình) bị đình chỉ công tác do bị bắt quả tang khi đang đánh bạc.

Sau nhiều tháng theo dõi, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM ập vào 8 điểm, bóc gỡ đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô rất lớn.

Bước đầu Công an tỉnh Nghệ An xác định, số tiền đánh bạc một tháng trong đường dây lô đề do Phan Thị Trang cầm đầu khoảng 126 tỷ đồng.