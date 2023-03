Lên mạng xã hội thuê giúp việc, chủ nhà ở TP Huế bị trộm vàng và đô la Mỹ

(VTC News) -

Chiều 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an TP Huế vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Thị Lệ T. (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan công an cho biết, khoảng 15h ngày 09/3, chị C. (trú phường Trường An, TP Huế) đến công an phường trình báo việc bị mất trộm tài sản gồm tiền và vàng với giá trị trên 300 triệu đồng. Kẻ trộm mà chị C. ghi vấn là người giúp việc mà này thuê qua mạng xã hội Facebook cách đây 2 ngày nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú, chỉ liên lạc qua Facebook và hiện không liên lạc được.

Phạm Thị Lệ T. bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: CACC)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ sau 6 giờ gây án, Phạm Thị Lệ T. bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Bước đầu, Phạm Thị Lê T. khai nhận, khoảng 15h ngày 09/3, khi đi lên phòng ngủ ở tầng 2 nhà chị C. để lấy áo quần thì thấy một túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, T. lấy số tiền 13.900 USD và một lắc tay kim loại màu vàng bên trong túi xách rồi bỏ trốn vào TP Đà Nẵng. Tại nơi lẩn trốn, T. bán toàn bộ số USD lấy trộm thành tiền.

Hiện vụ án đang được Công an TP Huế thụ lý để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, vụ án là bài học cảnh giác cho mọi người khi thuê người giúp việc phải nắm rõ địa chỉ, tên tuổi, lai lịch rõ ràng; đồng thời luôn nâng cao tinh thần tự bảo vệ tài sản, không tạo cơ hội cho kẻ gian gây án.

