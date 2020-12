Lee Nguyễn cảm ơn CLB cũ trước khi về Việt Nam

Trước khi chia tay đội bóng cũ, Lee Nguyễn chia sẻ sự cảm kích tới HLV trưởng Bruce Arena, lãnh đạo CLB New England Revolution.

Lee Nguyễn trở lại Việt Nam thi đấu.

Trên trang cá nhân của mình, Lee Nguyễn viết: “Chỉ muốn chia sẻ sự cảm kích của tôi đến Bruce và @nerevolution, gia đình Kraft, đồng đội của tôi, và những người hâm mộ đã chào đón tôi trở lại New England mùa giải này.

2020 là một năm đầy thách thức đối với tất cả chúng ta, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể mang lại niềm vui cho tất cả những người hâm mộ trong mùa giải. Sự ủng hộ và chào đón nồng nhiệt của bạn khi tôi trở lại New England là cả thế giới đối với tôi. Cảm ơn bạn đã tạo nên một mùa giải khó quên!”.

Chia sẻ của Lee Nguyễn nhận được nhiều lượt thích và bình luận. Nhiều CĐV đã gửi lời cảm ơn và chúc anh thi đấu thành công ở Việt Nam.

"Chúc may mắn tại Việt Nam. Cảm ơn vì tất cả những kỷ niệm tuyệt vời với New England và Los Angeles", tài khoản Mike Nguyen viết. “Thật tuyệt vời khi có bạn trở lại. Chúc may mắn tại TP.HCM”, tải khoản Kerry Miller viết. “Chúc may mắn tại Việt Nam. Bạn đã là một tấm gương tuyệt vời cho những cầu thủ luôn khao khát thể hiện mình”, tài khoản Richard Nguyen chia sẻ.

New England chào đón Lee Nguyễn sau khi anh thất bại ở V-League trở về năm 2012. Tại đây, cầu thủ Việt kiều thi đấu 5 mùa, ghi 43 bàn thắng và trở thành biểu tượng ở giải Nhà nghề Mỹ.

Mùa giải 2018, Lee Nguyễn tới khoác áo Los Angeles FC rồi Inter Miami. Cuối mùa giải năm nay, anh trở lại khoác áo New England, thi đấu 14 trận với 760 phút tại MLS, ghi 1 bàn thắng.

Sau nhiều lần được CLB TP.HCM đề nghị, Lee Nguyễn cũng đồng ý trở lại V-League thi đấu một mùa. Nếu thể hiện tốt, TP.HCM sẽ tiệp tục đặt vấn đề gia hạn hợp đồng.

Lee Nguyễn từng thi đấu cho HAGL ở V-League 2009 và Bình Dương 2010-2011 nhưng không thành công.

Lee Nguyen dự kiến sẽ về Việt Nam vào ngày 8/1/2021.