Lee Byung Hun bị điều tra

Ngày 28/2, Ajou Economy đưa tin Lee Byung Hun và công ty quản lý BH Entertainment bị Cơ quan Thuế Quốc gia điều tra thuế bất thường vào tháng 9/2022. Nam diễn viên bị phạt 100 triệu won tiền thuế. Ajou Economy cho biết thêm vụ điều tra thuế có khả năng liên quan đến việc đầu tư bất động sản của các cá nhân và tập đoàn.

Theo Newsen, những cuộc thanh tra thuế bất thường chỉ được thực hiện khi có nghi ngờ về hành vi trốn thuế của các tập đoàn hoặc cá nhân.

Tháng 7/2022, Lee Byung Hun bán tòa nhà ở Yeongdeungpo-gu, Seoul. Tòa nhà ban đầu được nam diễn viên mua với giá 26 tỷ won thông qua hình thức chi phí dự án của công ty. Lee Byung Hun kiếm được khoản lãi 10,6 tỷ won trong ba năm nhờ bán tòa nhà. Theo một nguồn tin, ngôi sao Hàn Quốc bị phạt vì dùng danh nghĩa công ty mua bất động sản để được giảm thuế vay tiền.

Ngoài ra, Project B là tập đoàn tư vấn, cho thuê bất động sản được thành lập tháng 9/2017 và Lee Byung Hun sở hữu 100% cổ phần.

Về nghi ngờ trốn thuế, công ty quản lý của Lee Byung Hun là BH Entertainment cho biết: "Mức phạt bổ sung được đưa ra ở giai đoạn điều chỉnh cách xử lý kế toán chứ không phải trốn thuế. Ban đầu, chúng tôi dùng chi phí cá nhân của Lee Byung Hun để trả tiền thưởng cho tất cả nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi sửa lại cách xử lý kế toán và dùng chi phí của công ty thay vì chi phí cá nhân. Một khoản phụ phí phát sinh trong giai đoạn này. Do đó, đây là chuyện rất bình thường trong quá trình kế toán".

BH Entertainment nhấn mạnh Lee Byung Hun chưa gặp vấn đề gì về thuế trong suốt 30 năm qua.

Lee Byung Hun sinh năm 1970, hiện là một trong những diễn viên nam quyền lực nhất ngành phim ảnh Hàn Quốc. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Joint Security Area, A Bittersweet Life, The Good, the Bad, the Weird, Iris, I Saw the Devil, Masquerade, Mr. Sunshine hay gần đây là Our Blues. Sắp tới, anh trở lại với phim điện ảnh Concrete Utopia đóng cùng Park Seo Joon và Park Bo Young.

(Nguồn: Zing News)