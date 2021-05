Lee Bo Young - Hoa hậu Hàn Quốc từng khiến chồng bỏ cả sự nghiệp mới chịu hẹn hò

Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, thanh tú, Lee Bo Young xuất sắc giành về chiếc vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc ở Daejeon vào năm 2000. Cũng như những người đẹp xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc, Lee Bo Young cũng ôm giấc mơ lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Lee Bo Young tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000.

Hơn 10 năm nỗ lực, Lee Bo Young từ một cái tên gây tranh cãi đã “chuyển mình” thành một diễn viên thực lực của Hàn Quốc. Sự nghiệp của cựu Hoa hậu Hàn Quốc thành công với những tác phẩm nổi bật như Once Upon a Time, The Equator Man, My daughter Seo Young, I Can Hear Your Voice, Mother… và gần đây nhất là Mine - bộ phim về giới thượng lưu hấp dẫn chẳng kém Penthouse.

Lee Bo Young trong Mine - bộ phim về giới thượng lưu hiện đang gây sốt.

Bên cạnh nghiệp diễn thành công, Lee Bo Young còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có mối tình đẹp như mơ với nam tài tử Ji Sung.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trên phim trường Điệu nhảy cuối cùng dành cho anh, Ji Sung đã rơi vào lưới tình với Lee Bo Young. Thế là bắt đầu từ đó, anh lên kế hoạch chinh phục trái tim người đẹp. Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn của Lee Bo Young, Ji Sung mạnh dạn bỏ vào túi người thương một mảnh giấy với dòng nội dung vỏn vẹn: “Anh thích em”.

Lee Bo Young - Ji Sung thời mới hợp tác trong Điệu nhảy cuối cùng dành cho anh.

Biết được tình cảm của Ji Sung, Lee Bo Young vô cùng bối rối vì khi đó cô xác định sẽ không hẹn hò với người trong ngành giải trí nên đã thẳng thừng từ chối anh dù nam diễn viên có thề non hẹn biển rằng: “Nếu vậy thì anh sẽ từ bỏ diễn xuất”.

Không bỏ cuộc, Ji Sung vẫn kiên trì, một lòng một dạ hướng về Lee Bo Young. Cảm động trước tấm chân tình ấy, nữ diễn viên cuối cùng cũng gật đầu làm bạn gái anh. Sau này nhắc lại, Lee Bo Young vẫn cảm thấy có lỗi khi 3 tháng đầu yêu nhau, cô luôn tỏ ra lạnh lùng và bất cần đối với chồng mình. Năm 2007, cặp đôi quyết định công bố chuyện tình cảm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2007.

Sau 6 năm bên nhau, Ji Sung và Lee Bo Young cảm thấy đã đến lúc họ muốn về chung một tổ ấm. Sau buổi chụp hình tại Tây Ban Nha, chàng tài tử đã ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào và hát vang ca khúc Your Song của Elton John - bài hát yêu thích của Lee Bo Young, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.

Khi đó, Lee Bo Young đã bật khóc trước khi gật đầu nhận lời làm vợ Ji Sung. Năm 2013, đám cưới giản dị nhưng đầy ý nghĩa của cặp đôi được tổ chức trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, ai nấy cũng ghen tị với hạnh phúc của 2 người và dành hết sự ngưỡng mộ cho sự chung thuỷ của Ji Sung.

Đám cưới cổ tích được cả Hàn Quốc chúc phúc.

Sau khi kết hôn, cả Ji Sung và Lee Bo Young tự nguyện giảm thiểu lịch trình làm việc để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ngôi sao Defendant luôn dành cho vợ sự yêu thương và cưng chiều như thuở mới yêu khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Không được săn đón như nhiều cặp đôi quyền lực như Bi Rain - Kim Tae Hee, Ji Sung và Lee Bo Young cứ thế lặng lẽ yêu nhau bình yên và hạnh phúc, tận hưởng cuộc hôn nhân đáng mơ ước.