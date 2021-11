Lễ ra quân The Sea - Sun Grand City Hillside Residence: Thắp lửa 'đường đua'

(VTC News) -

Thổi bùng sức nóng thị trường BĐS cuối năm 2021

Như sức bật của chiếc lò xo bị nén, du lịch Phú Quốc đang “hồi sinh” mạnh mẽ trong trạng thái bình thường mới, và hơn lúc nào hết, BĐS du lịch nói chung và BĐS phía Nam Đảo Ngọc nói riêng đang vô cùng khao khát những sản phẩm chất lượng. Đó là tiền đề để sự quan tâm dành cho phân khu The Sea - Sun Grand City Hillside Residence được đẩy cao hơn bao giờ hết.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, sự kiện Lễ ra quân phân khu The Sea: “Say The Sea – Say Cảm Xúc” đã thu hút hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 10 đại lý BĐS uy tín và hơn 20,000 lượt theo dõi. Người xem được lắng nghe những chuyên gia đầu ngành phân tích thị trường, dự báo các kịch bản đầu tư trong giai đoạn mới; đồng thời, không thể rời mắt khỏi các nội dung, hình ảnh giới thiệu chi tiết về “siêu phẩm” căn hộ The Sea từ đại diện Chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ, The Hill - phân khu cao tầng đầu tiên của dự án Sun Grand City Hillside Residence đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường, mang đến cho khách hàng sản phẩm BĐS chất lượng, đẳng cấp.

Phân khu The Sea trong tương lai cũng sẽ làm nên dấu ấn khó quên như thế: “The Sea sẽ mang đến không chỉ cho tôi, cho các bạn mà còn cho tất cả các khách hàng yêu quý những xúc cảm đỉnh cao, độc nhất. Đến với The Sea là đến với thiên đường nghỉ dưỡng với những “chuếnh choáng” trong men say cảm xúc, cơn say những giá trị đẳng cấp, ấn tượng. The Sea hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đầu tư đắt giá, hội tụ đầy đủ các yếu tố về trải nghiệm, tiện ích và tiềm năng sinh lời trong tương lai”.

Bên cạnh đó bà Linh cũng khẳng định thêm, sự thành công của các dự án nói chung, của Sun Grand City Hillside và The Hill, The Sea nói riêng có sự đóng góp to lớn của đội ngũ chuyên viên tư, đã luôn nỗ lực trở thành cầu nối vững chắc, trên hành trình kiến tạo, nâng tầm giá trị sống cho khách hàng.

Khám phá những giá trị vàng của The Sea

Không chỉ tiếp thêm năng lượng cho các chuyên viên tư vấn đến sẵn sàng mang đến “món quà” giá trị tới khách hàng, sự kiện Lễ ra quân phân khu The Sea còn là nơi “giải mã” những giá trị độc đáo của phân khu The Sea, đáp ứng đúng “khẩu vị” của khách hàng đang tìm kiếm những sản phẩm BĐS khác biệt.

Chia sẻ tại phần tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện, bà Đinh Thị Ngọc Thơ – CEO, đồng sáng lập đại lý SkyRealty Phú Quốc đánh giá, có 3 yếu tố nhà đầu tư kiếm tìm với BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng hiện nay gồm 1 - “Vị trí sát biển (view biển càng tốt), 2 - Có vị trí trung tâm, được đầu tư bài bản về hạ tầng, dễ dàng kết nối và 3 - Có tính khan hiếm, khác biệt”.

Đồng quan điểm này, ông Trần Nguyễn Ngọc – Giám đốc dự án CTCP Địa ốc PQR lý giải thêm, thời điểm này nếu đã mua, nhà đầu tư nên chọn BĐS ven biển vì đây là xu hướng du lịch không bao giờ lỗi thời. Ngoài ra, nhà đầu tư mong chờ sản phẩm có giá trị nghỉ dưỡng và có sự lựa chọn sẵn sàng.

“Sẵn sàng ở đây có nghĩa là khách hàng không phải chờ đợi quá lâu, từ 12 - 15 tháng để thư thả thanh toán, nhận nhà và sản phẩm được hoàn thiện nội thất để có thể sử dụng ngay. Xung quanh có nhiều tiện ích nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhiều thế hệ và cho việc vận hành kinh doanh. Đó mới là sản phẩm đáng đầu tư mà khách hàng mong đợi”, ông Ngọc phân tích.

Vậy với những xu hướng chung đó, phân khu The Sea có đủ sức hấp dẫn khách hàng, nhà đầu tư sành sỏi hiện nay? Phần chia sẻ của bà Nguyễn Kiều Anh – Giám đốc Marketing Sun Property và bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc kinh doanh Sun Property đã mang đến câu trả lời vô cùng thuyết phục.

Theo đó, phân khu trung tâm của Sun Grand City Hillside Residence, với dòng sản phẩm căn hộ cao tầng hiếm có, The Sea nổi bật với “3 tầm view, 6 giá trị, 5 công trình” mang tới cho khách hàng trải nghiệm 365 ngày nghỉ dưỡng bất tận cùng cơ hội đầu tư kinh doanh đắc lợi.

Theo đó, The Sea là dòng căn hộ cao tầng sát biển hiếm hoi có quyền sở hữu lâu dài, nằm tại “lõi” trung tâm kinh đô du lịch Nam đảo Phú Quốc với hơn 50 công trình biểu tượng, mỗi năm dự kiến có thể đón đến 20 triệu khách theo ước tính của chủ đầu tư.

The Sea cũng chính là “tọa độ vàng của muôn vàn trải nghiệm”, từ ban công căn hộ, chủ nhân không chỉ thưởng lãm cảnh sắc tuyệt mỹ của Nam Phú Quốc, mà còn thu vào tầm mắt sự sôi động, xa hoa của “thị trấn Địa Trung Hải”, ngắm nhìn sự phồn thịnh từ trên những cao độ khác biệt.

Giá trị vàng tiếp theo chính là lợi thế về tiện ích đồng bộ khi mà “thị trấn Địa Trung Hải” đã hoàn thiện phần lớn những mảnh ghép đắt giá. Khi chủ nhân nhận bàn giao các căn hộ The Sea hoàn thiện nội thất thời thượng, sẽ không phải chờ đợi 1 giây phút nào vì tất cả hơn 100 tiện ích mặt đất sẽ hình thành trong tương lai

Và cuối cùng, khách hàng sẽ dễ dàng sở hữu “siêu phẩm” căn hộ The Sea với bài toán tài chính được giải từ các chính sách bán hàng hấp dẫn của Sun Property sẽ được hé lộ trong thời gian tới.

Bằng góc nhìn đa chiều và cách thể hiện hấp dẫn, sự kiện Lễ ra quân phân khu The Sea - Sun Grand City Hillside Residences đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trên đường đua BĐS của Sun Property tại Nam Phú Quốc trong giai đoạn “bình thường mới”, hứa hẹn tạo nên cơn sóng mạnh mẽ và cú bứt phá cuối năm về thanh khoản trên thị trường. Đây cũng là bệ phóng để Sun Property tiếp tục tung ra các sản phẩm chất lượng, kiến tạo giá trị sống, giá trị đầu tư thuận lợi cho quý khách hàng, nhà đầu tư tin tưởng vào tầm vóc, uy tín của chủ đầu tư này.