Lễ ra quân dự án Lynn Times Phú Yên: Tâm điểm đầu tư Trung bộ

(VTC News) -

Hơn 400 nhân viên kinh doanh từ hai đại lý chiến lược đã có mặt tại sự kiện. (Ảnh Lynn Times Phú Yên)

Đồng hành cùng Chủ đầu tư Onsen Fuji trong sự kiện lễ ra quân tại thị trường Hà Nội là hai đại lý chiến lược MSH Group và Mai Việt Land cùng các đối tác.

Tiếp nối Wyndham Lynn Times Thanh Thủy và Dolce Penisola Quảng Bình, Lynn Times Phú Yên là dự án đánh dấu bước tiến mới của Tập đoàn Onsen Fuji trên hành trình khai phá những vùng đất tiềm năng, nâng tầm phát triển du lịch Việt Nam.

Biểu tượng thương mại nghỉ dưỡng Trung bộ

Lan tỏa sức hấp dẫn về dự án, lễ ra quân được tổ chức hòa cùng khát vọng chiến binh, "kick off" nguồn nội lực chinh phục những thành công mới tại tâm điểm nghỉ dưỡng Trung bộ.

Những giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu bạn không đi tìm chúng. (Ảnh: Lynn Times Phú Yên)

Từ cảm hứng về bí mật của hạnh phúc, đỉnh cao cảnh giới tư duy kiếm tiền là tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, Lynn Times Phú Yên mang theo câu chuyện về bến đỗ “Phú Quý, Bình Yên” tựa như món quà ẩn sau tên gọi của vùng đất Phú Yên.

Tại đó, có một quy luật thần bí và tuyệt vời của tự nhiên về ba điều con người khao khát nhất trong đời: giàu có, tự do và sự bình an của tâm hồn luôn có thể đạt được bằng cách trao chúng cho người khác. Đủ đầy về vật chất, tình cảm, tự do để quyết định và sống theo cách mình muốn, cùng một dáng hình ít ai nhận ra của hạnh phúc - sự bình yên trong tâm hồn.

Hành trình khám phá tâm điểm đầu tư của “vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh” được dẫn dắt qua từng cung bậc cảm xúc tại sự kiện. Từng bước hé lộ những lợi thế ưu việt của dự án thông qua những chương trình hấp dẫn. Tiết mục mở màn sôi động với vũ điệu bước ra từ bức tranh phố thị náo nhiệt tựa như dòng chảy mua sắm tại Lynn Times Phú Yên.

Sự kiện thành công mang đến thông điệp giá trị của dự án, uy tín và tâm huyết của chủ đầu tư, khơi dậy cảm hứng về một quần thể thương mại nghỉ dưỡng sôi động tại vùng đất vượng khí Tuy Hòa, Phú Yên.

Sức hút từ trung tâm Tuy Hòa, Phú Yên

Nghi thức "kick off" với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư và các đơn vị phân phối là dấu mốc khởi đầu cho những thành công bứt phá mới của dự án. Sự kiện cũng như ghi lại những tình cảm hữu nghị, cam kết hợp tác giữa chủ đầu tư và các đại lý chiến lược, quyết tâm đồng hành thành công cùng dự án.

Đặc biệt, trong sự kiện có phần chia sẻ thông tin hấp dẫn về dự án cùng phần game Q&A thú vị giúp các nhân viên hiểu hơn về Lynn Times Phú Yên, gia tăng hứng khởi, sẵn sàng cho đường đua bùng nổ doanh số phía trước.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc marketing chia sẻ: “Với thế mạnh về vị trí, kiến trúc, đặc biệt là mô hình shop thương mại trong quần thể nghỉ dưỡng trong lòng đại đô thị, Lynn Times Phú Yên sẽ mang đến cho khách hàng chất nghỉ dưỡng, đầu tư khác biệt; chạm đến đỉnh cao cảnh giới tiền tài, vật chất và tự hào khi trở thành một phần của biểu tượng thương mại nghỉ dưỡng Trung bộ”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc marketing Tập đoàn Onsen Fuji, đại diện chủ đầu tư chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Lynn Times Phú Yên).

Dự án được kiến tạo trên mặt đại lộ Phan Chu Trinh, bên sông Đà Rằng, nằm tại tọa độ lõi trung tâm cung đường huyết mạch xuyên tâm Nam - Bắc Tuy Hòa, cách sân bay Tuy Hòa 5 phút di chuyển, kết nối không khoảng cách với các địa danh thắng cảnh Phú Yên: Tháp Nhạn, công viên Diên Hồng, bãi Rêu Xanh xóm Rớ, bãi biển Phú Lâm, Ga Tuy Hòa, bãi biển Tuy Hòa, bảo tàng thành phố, trung tâm thành phố phía Bắc, bệnh viện đa khoa Tuy Hòa, quảng trường Nghinh Phong…

Lợi thế kết nối, bên sông và thiên nhiên trong lành tại dự án cũng chính là nguồn cảm hứng để kiến tạo mô hình BĐS độc đáo, “đo ni đóng giày” riêng cho thành phố Tuy Hòa: shop thương mại nghỉ dưỡng; City Hotel; căn hộ khách sạn.

Điều đặc biệt chỉ có tại Lynn Times Phú Yên chính là sự cân bằng giữa những không gian và trải nghiệm mua sắm - nghỉ dưỡng khác biệt. Bằng tư duy đa chiều và tầm nhìn chiến lược, Tập đoàn Onsen Fuji kiến tạo tại đây một điểm đến với chất nghỉ dưỡng riêng.

Với tiện ích bể bơi siêu dài chạy dọc giữa hai dãy shop, không gian thương mại nghỉ dưỡng được mở rộng hai chiều: một bên phố thị đô hội, một bên sông nước thanh bình, một bên người người tấp nập, một bên yên bình thư thái.

Cùng với những tiện ích được phát triển trong quần thể 5 sao thương hiệu vận hành quốc tế: bến du thuyền, công viên bên sông, nhà hàng 5 sao quốc tế, luxury spa, sky bar, bể bơi vô cực, High-class Fitness & Yoga,… dự án mang đến những tận hưởng mua sắm, nghỉ dưỡng vượt trên sự mong đợi cho khách hàng. Sầm uất mà không xô bồ, riêng tư mà không cách biệt. Một món quà thu hút năng lượng phú quý, bình yên.

Trước khi bắt tay phát triển Lynn Times Phú Yên, Tập đoàn Onsen Fuji đã thành công với dòng BĐS nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, tiêu biểu có Tổ hợp khoáng nóng trung tâm vùng Thủ đô Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, Tổ hợp khách sạn 6 sao Dolce Penisola Quảng Bình. Các dự án Tập đoàn Onsen Fuji phát triển được giới đầu tư đánh giá uy tín, chất lượng.