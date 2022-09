Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

(VTC News) -

Mở đầu chương trình Quốc tang, Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu sẽ đọc Điếu văn. Tiếp tới là cử quốc ca, mặc niệm và chiếu clip lúc sinh thời cũng như quá trình hoạt động của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Sau đó, Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Thượng, Hạ viện, Chánh án toàn án tối cao là những người đầu tiên sẽ lên chào từ biệt cố Thủ tướng Abe Shinzo. Sau khi Nhật Hoàng và Hoàng Hậu thực hiện hành lễ, những người tham dự Quốc tang sẽ lần lượt dâng hoa lễ.

Budokan - Nơi diễn ra Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo. (Ảnh: Bùi Hùng)

Bắt đầu từ sáng nay, tại khu vực nơi diễn ra quốc tang, các cửa ga gần đó thực hiện cấm đi lại tạm thời từ 9 giờ đến 19 giờ. Xe ô tô qua lại tuyến đường xung quanh hạn chế từ 10 giờ. Một nơi đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo bên ngoài nơi tổ chức quốc tang cũng đã được dựng lên và hạn chế 20 người/lần

Từ chiều qua, các biện pháp an ninh đã được tăng cường. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết cảnh sát nước này đã tăng cường nhiều biện pháp rà soát an ninh, thực hiện các biện pháp cần thiết trong mọi tình để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Khoảng 20.000 cảnh sát được bố trí tăng cường kiểm tra an ninh ở nhiều khu vực khác nhau từ ga tàu cho đến sân bay, các tuyến đường giao thông…

Trong khi đó, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản thông báo có khoảng 1.400 người thuộc Lực lượng Phòng vệ sẽ được huy động để thực hiện các nghi lễ tại Quốc tang. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức Quốc tang kể từ sau Quốc tang cố Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967.