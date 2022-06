Lệ Nam nhận 'cú đúp' giải phụ, cơ hội thành hoa hậu đang rất gần?

(VTC News) -

Tối 21/6, tại bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 41 thí sinh xuất sắc nhất mang đến cho giám khảo và khán giả những màn trình diễn ấn tượng qua các phần: Giới thiệu bản thân, áo dài, bikini và trang phục dạ hội.

Cuối đêm thi, 2 MC Khánh Vân - Đức Bảo công bố kết quả một số giải thưởng ph: Giải Best English Skill (kỹ năng tiếng Anh tốt) được trao cho Lê Thảo Nhi, Best Interview (trả lời phỏng vấn tốt nhất) thuộc về Nguyễn Thị Thanh Khoa, Best Face (gương mặt đẹp nhất) thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam, Best Body (thân hình đẹp nhất) được dành cho Nguyễn Thị Ngọc Châu, Best Catwalk (trình diễn tốt nhất) cho Lê Hoàng Phương và giải Best Introduction (tự giới thiệu tốt nhất) cho Nguyễn Thị Hương Ly.

Các giải phụ lần lượt được công bố trong đêm bán kết.

Ban tổ chức còn trao các danh hiệu Đại sứ Môi trường cho Nguyễn Thị Ngọc Châu, Đại sứ Du lịch cho Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Đại sứ Vì cộng đồng cho Nguyễn Thị Lệ Nam và Đại sứ Di sản văn hóa cho Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo kết quả này, Lệ Nam và Ngọc Châu đều có trong tay 2 giải phụ của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Đây là cơ hội rất lớn để họ tiến gần hơn đến chiếc vương miện.

Lệ Nam hạnh phúc khi ôm trọn 2 giải phụ.

Trong đêm bán kết, Lệ Nam hoàn thành rất tốt phần thi với những màn thể hiện đầy cuốn hút. Cô cũng là một trong những thí sinh nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả dưới sân khấu. Trong suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Lệ Nam để lại ấn tượng với vẻ đẹp khác biệt và phong độ ổn định. Cô không chỉ chuẩn bị về mặt hình thể mà còn bận rộn tiếp thu thêm nhiều kỹ năng mềm, sẵn sàng bước vào chặng nước rút đến chiếc vương miện danh giá.

Người đẹp có màn thể hiện khá tốt trong đêm bán kết.

Ngọc Châu là một đối thủ đáng gờm của Lệ Nam khi cũng mang về 2 giải phụ tại cuộc thi năm nay. Với kinh nghiệm sân khấu cùng danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model, Lệ Châu đã làm khá tốt trong đêm bán kết. Tuy nhiên, cô vẫn còn thể hiện theo cách an toàn và khán giả kỳ vọng sẽ nhìn thấy một Ngọc Châu bứt phá mạnh mẽ hơn nữa tại chung kết nếu muốn dành được vương miện từ những đối thủ quá mạnh trong năm nay.

Dù cũng dành được 2 giải phụ, tuy nhiên Ngọc Châu vẫn cần phải bứt phá hơn nữa.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào 25/6 tại TP.HCM. Kết quả đêm thi sẽ được dựa trên kết quả bán kết cùng quá trình tham gia của thí sinh trong các hoạt động chính thức.