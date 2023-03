Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023: 'Bình Thuận - Hội tụ xanh'

(VTC News) -

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện thường niên tiêu biểu nhất của ngành du lịch Việt Nam. Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại Bình Thuận với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là chuỗi sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội, không chỉ tạo động lực phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau thời gian chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và vùng đất Bình Thuận nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet - nơi diễn ra sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Bình Thuận cũng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa phương vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là giao điểm nối liền với các trung tâm du lịch lớn của khu vực phía Nam như: Nha Trang, Đà Lạt, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu,...

Trong quá trình phát triển du lịch, Bình Thuận đã tận dụng những đặc trưng khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như “nắng, gió, cát trắng” thành những lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nghỉ dưỡng, du lịch golf…

Diễn tập văn nghệ cho Lễ khai mạc.

Việc Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 mở ra cơ hội để địa phương quảng bá và giới thiệu hình ảnh, con người, xã hội, văn hoá và thiên nhiên độc đáo, đa màu sắc; thông qua đó chứng minh tiềm năng trở thành địa phương trọng tâm phát triển kinh tế toàn quốc với ngành Du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chuỗi hoạt động thuộc sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 lấy “Hội tụ xanh" làm chủ đề xuyên suốt, thể hiện kỳ vọng của ngành Du lịch Việt Nam: Hội tụ, phát huy và quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Tổng duyệt sự kiện Lễ khai mạc Năm Du Lịch quốc gia.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” diễn ra bắt đầu vào lúc 20h00 ngày 25/3 tại quảng trường biển Bikini Beach, đô thị kinh tế du lịch NovaWorld Phan Thiet, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam với tổng thời lượng kéo dài 90 phút.

Chương trình nghệ thuật với kết cấu gồm 3 chương với chủ đề “Hội tụ xanh” thể hiện tinh thần quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững của ngành Du lịch Việt Nam. Thông qua các chương sẽ lần lượt triển khai các nội dung như:

Một là, giới thiệu bề dày lịch sử hơn 300 năm, hình thành nên những nét văn hóa đặc sắc lâu đời của Bình Thuận.

Hai là, giới thiệu hành trình phát triển du lịch bền vững của Bình Thuận dựa trên thế mạnh về tài nguyên địa hình, khí hậu, tài nguyên nhân văn, phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn và và phát huy bản sắc dân tộc.

Ba là, nhấn mạnh sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo, những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hoài, chân chất làm say lòng du khách, Bình Thuận khẳng định tinh thần hội nhập, hội tụ đủ các ưu thế để phát triển “Du lịch xanh - Nông nghiệp xanh - Công nghiệp xanh”.

Buổi tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia.

Tại Lễ khai mạc còn diễn ra nhiều chương trình đặc sắc, mới lạ như: Trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay rone light, bay treo khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, bắn pháo hoa tầm thấp và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn của các ca sĩ nổi tiếng như Diva Mỹ Linh, Tuấn Hưng, Ali Hoàng Dương, Đồng Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Hạ Trâm, nhóm Oplus,…

Hưởng ứng Lễ khai mạc sẽ có các hoạt động như: Lễ hội Mô tô Việt Nam - Bình Thuận 2023 xác lập kỷ lục Guinness, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Thuận, Giải Việt Nam Festrival Bình Thuận lần I - 2023, Phát động Tuần lễ môi trường xanh, Giải Billiard & Snooker vô địch quốc gia (Vòng 1), Hội nghị Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Hành trình Du lịch xanh,...

Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” với hơn 200 sự kiện diễn ra sôi động. Trong đó, có 13 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành Trung ương tổ chức, tỉnh Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc quy mô liên tỉnh, quốc gia, quốc tế và hơn 30 hoạt động cấp huyện diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh cùng với 164 sự kiện hưởng ứng do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trong xuyên suốt cả năm 2023 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, hi vọng mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, đáng nhớ khi đến với Bình Thuận.

Đông đảo người dân địa phương và du khách tập hợp tại quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiet trong đêm tổng duyệt chương trình.

Hòa chung sự phát triển của tỉnh, ngành Du lịch Bình Thuận hiện đang từng bước phục hồi mạnh mẽ, khởi sắc trở lại. Năm 2022, Bình Thuận đã đón trên 5,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 75,5 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 13.680 tỷ đồng.

Riêng 2 tháng đầu năm 2023, đón gần 1,38 triệu khách nội địa, trên 40 nghìn khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 3.563 tỷ đồng, phấn đấu thực hiện mục tiêu thu hút được hơn 6,7 triệu du khách trong năm 2023 và kỳ vọng đưa du lịch trở thành một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Cùng với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, Bình Thuận còn có nhiều dự án đô thị du lịch, khu phức hợp nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp, đã và đang là điểm đến nổi tiếng, yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Điển hình như NovaWorld Phan Thiet - nơi diễn ra sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – là một đại đô thị quy mô 1.000 ha, được quy hoạch bài bản với hệ sinh thái toàn diện “all in one” hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế.

Đặc biệt có công viên biển Miami Bikini Beach 16 ha, công viên chủ đề NovaDreams Adventure World 25 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, trung tâm thi đấu Arena 10.000 chỗ ngồi trong nhà, hơn 20 resort - khách sạn thương hiệu quốc tế nổi tiếng, trung tâm thể thao phức hợp Sport Complex, khu vui chơi trong nhà F.E.C, trung tâm mua sắm, tuyến phố thương mại sầm uất, bệnh viện và trường học tiêu chuẩn quốc tế…

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã bàn giao hàng nghìn sản phẩm cho khách hàng tại phân khu Florida theo đúng tiến độ cũng như đưa vào vận hành giai đoạn 1 các tiện ích như Khách sạn Movenpick Resort Phan Thiet 5 sao, Radisson Resort Phan Thiet 4 sao, cụm sân golf PGA 36 hố; công viên giải trí Circus Land, Quảng trường – Công viên biển Bikini Beach, trung tâm thể thao phức hợp Sport Complex, chuỗi nhà hàng, cà phê,... thu hút hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Cùng với sức lan tỏa của chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, hạ tầng khu vực cũng đang hối hả về đích trước 30/4 như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, các tuyến đường nối cao tốc, tuyến đường ven biển… sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến Bình Thuận, ngành Du lịch Bình Thuận hứa hứa sẽ bứt tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhật Lệ