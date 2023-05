Lễ hội Hàn Quốc mở cửa tự do tại Công viên Châu Á, Đà Nẵng

(VTC News) -

Lễ hội M-Pack Festival & Carnival Street Food thắp lên một mùa hè bùng nổ đầy sôi động tại Công viên Châu Á- Asia Park, từ ngày 20/5 và sẽ liên tục diễn ra từ 19h đến 22h mỗi ngày, dự kiến đến hết mùa hè 2023.

Tham dự lễ hội, người dân và du khách tới Asia Park sẽ vô cùng thích thú khi vừa được đắm say trong âm nhạc, vừa thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc ngon chuẩn vị với thịt nướng, gà rán, thịt bò xào bulgogi và nhiều loại bánh chiên khác nhau. Mỗi tối thứ 7, không khí M-Pack Festival & Carnival Street Food càng sôi động hơn bao giờ hết, khi diễn ra lễ hội DJ, với sự góp mặt của những cô nàng Hàn Quốc nổi tiếng như DJ Soda, DJ Sura, DJ G.G…

Công viên Châu Á là tâm điểm giải trí tại Đà Nẵng mùa hè này.

Mỗi tháng một lần, tại quảng trường trung tâm công viên sẽ tổ chức các buổi đại nhạc hội, quy tụ các thần tượng K-pop hàng đầu Hàn Quốc. Xuyên suốt thời gian lễ hội, giới trẻ cũng có thể đến Công viên Châu Á để tranh tài nhảy K-pop, tham gia và cùng cổ vũ hết mình trong những trận Random Dance K-pop trở thành gia vị không thể thiếu tại đây.

Trong cơ hội có 1-0-2 này, du khách sẽ gặp hàng loạt thần tượng Kpop mỗi tối và sở hữu những bức ảnh check-in độc đáo với một châu Á “thu nhỏ” lên đèn lung linh.

Đặc biệt, tối thứ 7 (27/5) – đúng dịp miễn phí vé tham dự lễ hội, cô nàng Sura xinh đẹp và nóng bỏng sẽ là nhân vật chính khuấy động sân khấu đêm tiệc, hứa hẹn đem tới những bản phối độc đáo vốn đã làm nên tên tuổi của nữ DJ nổi tiếng này.

DJ Sura sẽ hâm nóng buổi tối 27/5.

Bên cạnh “M-Pack Festival & Carnival Street Food”, Công viên Châu Á còn được mệnh danh là “thánh địa giải trí” của Đà Nẵng, khi sở hữu 20 trò chơi thú vị từ cảm giác nhẹ đến mạnh.

Đó là cảm giác phấn khích tột độ khi hóa thân thành Ninja trong nền trống taiko sôi động với trò Ninja Flyer, thử thách độ gan dạ với Queen Cobra – tàu lượn dạng treo dài nhất Việt Nam, hay khám phá ngôi nhà ma đầy bí ẩn đang chờ đón… Và “đặc sản” không thể bỏ qua ở Công viên Châu Á là trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, trên vòng quay khổng lồ Sun Wheel.

Cũng là ngắm toàn cảnh thành phố nhưng hè này, một trải nghiệm độc đáo và thú vị khác vừa được ra mắt tại Công viên Châu Á- Asia Park, đó là bay khinh khí cầu từ bờ đông công viên. Lơ lửng trên không trung, tận hưởng sự mát lành, ngắm sông Hàn uốn lượn, chiêm ngưỡng Đà Nẵng đẹp như tranh vẽ với núi xanh, sông dài, biển biếc… đó sẽ là những giây phút mà du khách khó có được ở bất kỳ điểm đến nào.

Bay khinh khí cầu tại Công viên Châu Á.

Dịp này, Công viên Châu Á- Asia Park còn dành tặng thêm cho các du khách học sinh sinh viên một ưu đãi vô cùng đặc biệt khác: giảm giá vé vui chơi All in one (AIO) đến 40% so với giá niêm yết cho đối tượng này. Cụ thể, từ 1/6 đến 31/8/2023, bên cạnh ưu đãi vào cổng miễn phí, học sinh, sinh viên toàn quốc đến Công viên châu Á được mua vé AIO chỉ với 120.000 đồng.

Vô số trò chơi hấp dẫn, liên tục các sự kiện âm nhạc và ẩm thực…với những du khách muốn có một kỳ nghỉ hè sôi động, rực rỡ với nhiều nhất trải nghiệm, địa chỉ sẽ là “thánh địa giải trí” Công viên Châu Á – Asia Park tại số 1 đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng.

Bảo Anh