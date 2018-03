Lễ hội Chùa Hương 2018 dự kiến đón khoảng 1,5 triệu lượt khách

Đến thời điểm này, công tác tổ chức lễ hội Chùa Hương của huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày khai Hội vào ngày mùng 6 Tết.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2018 cho biết, lễ hội Chùa Hương 2018 sẽ chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng.

Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã cơ bản hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan lễ hội của nhân dân, đảm bảo mùa Lễ hội Kỷ cương- Văn minh du lịch.

Thông tin về công tác tổ chức lễ hội năm nay, ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, giá vé thắng cảnh không thay đổi so với lễ hội năm 2017, ban tổ chức lễ hội in 1,5 triệu vé thắng cảnh, xuồng đò…

Lễ hội chùa Hương năm nay dự kiến sẽ đón khoảng 1,5 triệu du khách.

Trong công tác kiểm soát vé thắng cảnh, theo ông Hậu, cơ quan này đã phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ để hướng dẫn du khách và kiểm tra vé tham quan thắng cảnh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp dẫn khách trốn vé thắng cảnh, sử dụng vé thắng cảnh giả hoặc quay vòng vé theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, theo ông Hậu, UBND huyện đã chỉ đạo Công an Hương Sơn làm công tác điều tra cơ bản yêu cầu các hộ, cá nhân kinh doanh có cam kết chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương như không được kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

"UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây thương tích, ép giá, ép khách gây nhũng nhiễu đòi tiền bồi dưỡng của khách. Bên cạnh đó Ban tổ chức lễ hội cũng cấm xe công nông, xe lam, hoạt động trên các tuyến đường bộ, xuồng, đò có máy động cơ không có giấy phép không được hoạt động trên các tuyến suối", ông Hậu nói.

Năm 2018, theo Phó chủ tịch huyện Mỹ Đức, UBND huyện cũng bố trí lực lượng không để các hộ bán hàng chiếm lòng đường từ khu vực ga cáp treo số 3 đến cổng động Hương Tích và lòng đường cầu đường bộ lối ra, không để tình trạng nướng thực phẩm gây khói ảnh hưởng cảnh quan, ô nhiễm môi trường không đảm bảo an toàn thực phẩm như mùa lễ hội trước.

Đối với các chủ hộ trực tiếp kinh doanh, UBND huyện yêu cầu các chủ hộ phải được tập huấn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

Về vấn đề di chuyển, khách tham quan Lễ hội chùa Hương 2018 theo lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, du khách có thể sẽ bớt lo lắng hơn về vấn đề tắc đường khi đường từ huyện đến chùa đã được mở rộng. Ngoài ra, trong năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để tăng cường kiểm soát các đối tượng "cò mồi", chèo kéo khách tham quan hay các đối tượng kinh doanh hình thức "vui chơi có thưởng" bán hàng giá cao có dấu hiệu lừa đảo.

Liên quan đến việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại lễ hội lớn nhất cả nước, ngày 8/2, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm số 1 TP. Hà Nội do ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thục phẩm tại huyện Mỹ Đức. Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại khu vực chùa Hương.

Qua kiểm tra cơ sở sản xuất bánh củ mài “Chú Thụ béo” tại chùa Hương, cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu; bản cam kết an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa bảo đảm vệ sinh. Riêng khu vực sản xuất chưa có biện pháp che chắn côn trùng, sản phẩm để trực tiếp xuống nền nhà, ghi sai ngày sản xuất của sản phẩm trên bao bì.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018, UBND huyện Mỹ Đức đã thành lập 23 đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, trong đó sẽ tập trung trọng điểm vào việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại khu vực chùa Hương.

