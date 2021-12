Lễ công bố tòa tháp cuối cùng của khu phức hợp Westgate 'hút' khách

(VTC News) -

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate có quy mô 3,1 ha, gồm 4 tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ và shophouse.

Lễ công bố tháp Thames thu hút sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư.

Tại sự kiện, đại diện An Gia cho biết: “Sau sự đón nhận vượt mong đợi của thị trường đối với các tòa tháp Seine, Danube và Mekong, chúng tôi hướng trọng tâm vào tháp Thames cùng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc căn hộ tầm trung.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án nhà ở, khu phức hợp tại khu vực phía Nam, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian sống chất lượng, an toàn với mức giá phải chăng dành cho những cư dân hiện đại tại phía Tây TP.HCM".

Được biết, Westgate là dự án hiếm hoi được chào bán ở mức giá khoảng 40 triệu đồng/m² - mức thấp nhất so với giá bất động sản trung bình tại thị trường sơ cấp hiện nay. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng mang đến giải pháp tài chính linh hoạt cho người mua căn hộ. Với các căn 3 phòng ngủ, người mua chỉ cần thanh toán 15% đến khi nhận nhà.

Không gian sống tại căn hộ tháp Thames 3 phòng ngủ, 85 m2. (Ảnh thực tế)

Có mặt tại lễ công bố, chị T. Vy (38 tuổi, Quận 8) chia sẻ, căn hộ tháp Thames không chỉ thu hút vợ chồng chị nhờ lợi thế vị trí mà còn là lựa chọn phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và làm việc tại nhà. “Mặt khác, với căn hộ 3 phòng ngủ 85 m2 có mức giá khoảng 3,4 tỉ đồng, vợ chồng tôi chỉ cần trả trước khoảng 500 triệu đồng. Đến quý 4/2023 là đã có nhà ở hoặc thực hiện sang nhượng, cho thuê căn hộ hoàn chỉnh khi có nhu cầu”, chị Vy cho biết thêm.

Trong khi đó, anh Q. Huy (42 tuổi, Quận 10) - một nhà đầu tư lâu năm cho rằng, chính sách này thực sự mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, đặc biệt là những nhà đầu tư có nguồn vốn thấp. Theo đó, với khách mua căn hộ cần vay vốn chỉ cần chuẩn bị khoảng 15% giá trị căn hộ và lũy kế đến quý 4/2022 đóng tổng cộng 30%.

Còn lại, ngân hàng cho vay đến khi nhận nhà vào năm 2023 là hai năm không lãi, ân hạn nợ gốc. “Với khoản tiền đầu tư đó, tính đến lúc nhận nhà, người mua nộp 30% chia cho giá trị tài sản, thì mức sinh lời có thể đạt được từ 30-100% khi biên độ tăng giá trung bình 10-30% sau 1-2 năm”, anh Huy chia sẻ.

Theo An Gia, "chính sách được thiết kế để phù hợp với các gia đình trẻ, có tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng phù hợp sử dụng đòn bẩy tài chính".

Westgate sở hữu hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe trị giá hàng triệu đô. (Ảnh phối cảnh).

Đáng chú ý, chủ đầu tư còn “mạnh tay” đầu tư hàng triệu USD để phát triển không gian xanh, tiện ích tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần của cư dân. Dự án sở hữu trên 50 tiện ích hiện đại, khép kín, trong đó có nhiều tiện ích cao cấp như sân tennis, phòng tập golf giả lập, vườn thiền,..

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, nếu tập luyện đủ và đúng cách, các bộ môn thể thao như tennis, golf không chỉ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp kéo dài tuổi thọ và giảm căng thẳng cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, khu vườn thiền đưa con người trở về với thiên nhiên, sống cân bằng và bồi đắp sự phát triển tốt nhất cho cả tâm - thân - trí của cộng đồng cư dân đa thế hệ.

Mặt khác, chủ đầu tư cũng chú trọng đầu tư công viên trung tâm nội khu rộng 1,9 ha với gần 1.500 m² diện tích mặt nước bao gồm hồ bơi Olympics có chiều dài gần 50 m, dòng sông lười tích hợp bồn tắm sục jacuzzi, hồ thác tràn, hồ thư giãn, đường chạy bộ nội khu dài 800 m,...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với vai trò nhà phát triển bất động sản, An Gia luôn xem trọng tiêu chí an toàn, tiện nghi khi kiến tạo không gian sống cho cư dân. "Đặc biệt, khi COVID-19 qua đi, xu hướng lựa chọn nơi an cư với không gian xanh, tốt cho sức khỏe sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường".

Westgate tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh. (Ảnh phối cảnh)

Là dự án duy nhất tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, Westgate sở hữu tới 5 mặt tiền đắt giá, trong đó có đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Tân Túc, đối diện UBND Bình Chánh, bệnh viện Bình Chánh, công viên trung tâm rộng 2 ha.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 3 phút di chuyển đến tuyến Metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên), tuyến buýt nhanh BRT số 1; 5 phút đến chợ đầu mối Bình Điền, Bến xe miền Tây mới, dễ dàng kết nối đến Quận 1 theo đại lộ Võ Văn Kiệt hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo trục đường Nguyễn Văn Linh.

Hiện nay, trong lộ trình quyết tâm đưa Bình Chánh lên thành phố, khu trung tâm hành chính được xem là đòn bẩy quan trọng và là chiến lược dài hơi đã được địa phương xây dựng từ nhiều năm qua. Vai trò của khu trung tâm hành chính Bình Chánh tương tự như KĐT mới Thủ Thiêm tại phía Đông hoặc KĐT Phú Mỹ Hưng tại phía Nam.

Đồng nghĩa, khi Bình Chánh chính thức lên quận hoặc thành phố, khu trung tâm hành chính sẽ là tâm điểm bùng nổ tất cả loại hình dịch vụ, tập trung dân cư đông, kích thích thị trường BĐS tăng trưởng "nóng" và có giá trị gia tăng cao bậc nhất khu vực.

Có thể thấy, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, Westgate là dự án nổi bật tại khu Tây, không chỉ bởi mức giá gần như thấp nhất thị trường cùng phương thức thanh toán hấp dẫn mà còn đáp ứng các tiêu chí về pháp lý, vị trí và các tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu đại dịch.