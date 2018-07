Lễ Công bố chương trình phối hợp Trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2018 - 2019

Tối 5/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Lễ Công bố chương trình phối hợp thực hiện Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học 2018-2019 trên toàn quốc với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, có sức ảnh hưởng rộng lớn hưởng ứng năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.

Đồng thời thực hiện cam kết của Công ty Honda Việt Nam đối với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, trong đó mục tiêu quan trọng là đến năm 2020 nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại nước ta lên mức 80%.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy trên tất cả tuyến đường theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 26/9/2007 của Chính phủ và Luật Giao thông đường bộ 2008 cho thấy, tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã đạt hơn 90%.

Việc đội mũ bảo hiểm góp phần quan trọng trong viêc giảm số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) xuống dưới 9.000 người mỗi năm cũng như hạn chế nhiều thương tích nặng, nhất là chấn thương sọ não.

Tuy nhiên, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp, mới chỉ ở mức 35-40%; đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ thương tích do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em đang có xu hướng tăng cao thời gian qua.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì TNGT, tỷ lệ cao gần gấp 3 lần so với các nước trong khu vực.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, nguyên nhân chính là do trẻ em ở lứa tuổi học sinh chưa có nhận thức đầy đủ về ATGT; sự an toàn của trẻ khi đi trên đường từ gia đình đến cộng đồng chưa được quan tâm một cách đúng mực.

Nhận thức được vấn đề cấp bách cũng như để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban ATGT QG, Công ty Honda Việt Nam chính thức triển khai chương trình trao tặng đồng loạt mũ bảo hiểm cho tất cả các em học sinh bước vào lớp Một năm học 2018-2019 trên cả nước, nhằm góp phần gia tăng tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, từ đó tác động đến nhận thức phụ huynh học sinh và cộng đồng nói chung về việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông.

Lễ ký kết thỏa thuận triển khai Chương trình giữa Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam.

Trong chương trình buổi lễ cũng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận triển khai Chương trình giữa Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT QG, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Đại Sứ quán các nước Nhật Bản, Lào, Campuchia, cùng sự chứng kiến của nhiều cán bộ lãnh đạo đại diện các Ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cả nước.

Đại diện 3 bên đã đi đến thống nhất và ký kết nội dung “Tặng Mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho tất cả học sinh bước vào lớp Một năm học 2018-2019 trên phạm vi Toàn quốc” với 2 mục đích chính là:

Nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.100% học sinh lớp Một năm học 2018 - 2019 trên phạm vi toàn quốc được nhận Mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Theo đó, sẽ có khoảng 1,95 triệu học sinh bước vào lớp Một trong năm học 2018-2019 theo thống kê của Bộ GD&ĐT, và điều này cũng đồng nghĩa rằng sẽ có 1,95 triệu mũ bảo hiểm sẽ được sản xuất để trao cho các em trong năm học mới này, và số lượng mũ sẽ được trao tới các em bắt đầu từ ngày 05/9/2018.

Để chiến dịch được triển khai thành công thì Ủy ban ATGT Quốc gia đóng vai trò chính trong việc chủ trì và chỉ đạo, đề nghị các cơ quan thành viên của Ủy ban, Ban ATGT địa phương để phối hợp triển khai, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục bậc Tiểu học trong công tác báo cáo, rà soát tình hình tại cơ sở để kịp thời cập nhật cũng như tổ chức Trao tặng Mũ bảo hiểm trong Lễ Khai giảng năm học mới.

Về phía Công ty HVN sẽ đảm bảo việc cung cấp Mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng, phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Việt Nam, đảm bảo 100% học sinh bước vào lớp Một trên phạm vi toàn quốc được nhận mũ, cũng như chịu trách nhiệm vận chuyển Mũ bảo hiểm tới tận các điểm trường theo danh sách Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT cung cấp.

Sau phần ký kết, đại diện 3 bên cũng đã cùng bấm nút phát động chương trình trao tặng. Đại diện HVN đã trao những chiếc mũ bảo hiểm tượng trưng cho các em học sinh đại diện các vùng miền, dân tộc trên cả nước.

Ông Toshio Kuwahara, TGĐ HVN chia sẻ rằng HVN rất vinh dự khi nhận được đề nghị ủng hộ và tham gia thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

HVN khẳng định đây là một chủ trương thiết thực và có giá trị nhân văn sâu sắc. HVN cam kết sẽ nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đẩy mạnh giao thông an toàn tại Việt Nam và góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ trên cả nước.

Đặc biệt, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm mang tên “Chắp cánh ước mơ” cũng được Honda Việt Nam triển khai hằng năm từ 2015 và nhận được sự đánh giá tích cực từ Chính phủ và người dân cả nước.

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm an toàn và chất lượng phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Công ty Honda Việt Nam còn luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân cả nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, HVN đã và đang phối hợp với các cơ quan Chính phủ để triển khai nhiều chương trình giáo dục về ATGT như “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai” cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, bên cạnh các chương trình đào tạo trực tiếp cho Đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như khách hàng và người dân địa phương.

Với mục tiêu mang đến cho mọi người “Cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, HVN sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm cũng như giá trị gia tăng để góp phần tạo dựng một xã hội di chuyển an toàn và thoải mái cho người dân Việt Nam.

Việt Vũ