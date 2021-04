Lê Chí Thành tổ chức trên 20 lần cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ

(VTC News) -

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam Lê Chí Thành, SN 1983, HKTT tỉnh Bình Thuận, ngụ quận 12 về tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an Thủ Đức khám xét nơi ở của Lê Chí Thành và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lê Chí Thành tại cơ quan điều tra.

Theo đó, qua ghi nhận từ cơ quan chức năng, trong năm 2021 Lê Chí Thành cùng đồng bọn đã tổ chức trên 20 lần cố tình tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí, chúng ngông cuồng đến trụ sở cơ quan công an để gây mất an ninh trật tự.

Điển hình vào ngày 20/3, tại phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, Lê Chí Thành điều khiển ô tô BKS 51H 108.21 vi phạm luật giao thông và bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện.

Trong quá trình xử lý, Thành không chấp hành mà còn dùng nhiều lời lẽ khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ mà còn chặn đầu xe vi phạm không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện về tạm giữ.

Bên cạnh đó, Thành còn sử dụng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội xuyên tạc vụ việc, kêu gọi nhiều người đến gây áp lực với tổ công tác. Khi lực lượng chức năng cẩu xe vi phạm, Thành leo lên xe cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Thành chặn đầu xe vi phạm không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện về tạm giữ.

Tiếp đó, vào khuya ngày 23/3, tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã kiểm tra ô tô BKS 51H 108.21 do Huỳnh Minh Luật điều khiển chở Lê Chí Thành và 2 người khác là Đặng Hoàng Lam và Phạm Văn Thông.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, Lê Chí Thành không chấp hành mà còn xúi giục những người đi cùng không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, còn có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội xuyên tạc vụ việc. Chúng làm thế để kêu gọi cộng đồng mạng quan tâm, ngồi lỳ trên xe và gọi đồng bọn đến hỗ trợ.

Lê Chí Thành ngồi lỳ trên xe và gọi đồng bọn đến hỗ trợ.

Trước đó, vào đêm 22/2, Thành cùng đồng bọn tiếp cận tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và vô cớ đòi hỏi lực lượng phải đưa bảng tên để nhóm đối tượng ghi hình.

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu rời khu vực đang làm nhiệm vụ, Lê Chí Thành và đồng bọn không chấp hành, tiếp tục cản trở khiêu khích lực lượng chức năng. Nhiều người dân tại khu vực bất bình phản ứng với hành vi của Thành.

Lê Chí Thành lấy danh nghĩa thực hiện quyền công dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức công quyền nhưng lợi dụng việc đó để cùng nhiều kẻ khác phân công tiếp cận, khiêu khích lực lượng chức năng để tạo tình huống ghi hình.

Sau đó Thành sẽ phát tán lên mạng xã hội để thu hút người xem, kích động, hình thành dư luận, phản ứng tiêu cực nhằm vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Điều đáng nói là tất cả các clip Thành đăng tải đều được dàn dựng thể hiện nội dung sai sự thật, bôi nhọ, vu khống hoạt động của cá nhân, tổ chức nhà nước.