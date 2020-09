Lazada bị khởi kiện vì bán sách giả

Sáng 9/9, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) đã có thông tin chính thức về việc khởi kiện sàn thương mại điện tử Lazada về hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Theo First News, từ đầu năm 2019, công ty đã nhận được nhiều đơn phản hồi của bạn đọc về vấn đề sách kém chất lượng, in sai sót được mua trên Lazada với mức giảm từ 42-55%, có trường hợp giảm đến 72% so với giá bìa.

Trong đó, có nhiều đầu sách được phát hiện là sách giả, không được in ấn, phát hành hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng bản quyền, quyền tác giả mà First News đang sở hữu. Cụ thể là các ấn phẩm: Đắc nhân tâm, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Muôn kiếp nhân sinh...

Với hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, vi phạm pháp luật Việt Nam, sàn thương mại điện tử Lazada bị First News khởi kiện.

Trước hành vi vi phạm của Lazada, First News đã nhiều lần lên tiếng, phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 19/8/2019, First News gửi công văn yêu cầu Lazada kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân buôn bán sách giả trên sàn thương mại điện tử này. Tuy nhiên, Lazada vẫn tiếp tục để cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi kinh doanh sách giả.

Với các sách Đi tìm lẽ sống, Sức mạnh tiềm thức, Đánh thức con người phi thường trong bạn, là những đầu sách mà First News là đơn vị duy nhất được quyền sử dụng quyền tác giả một cách hợp pháp để dịch, liên kết xuất bản và in ấn tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, việc đặt mua các đầu sách nói trên tại Lazada đã được Văn phòng Thừa phát lại Quận 8 (TP.HCM) lập vi bằng, ghi nhận việc đặt, nhận trực tiếp và khui hàng từ nhân viên giao hàng của Lazada.

Ngay sau khi phát hiện sách Muôn kiếp nhân sinh bị 3 trùm in lậu làm giả ở Hà Nội, First News đã đặt ngẫu nhiên 86 đơn hàng sách này đang giảm giá đến 50% trên Lazada. Tại Văn phòng Thừa phát lại, khi mở ra, tất cả đều là sách giả, kém chất lượng và sai sót.

Để chấm dứt tình trạng này, First News quyết định khởi kiện sàn thương mại điện tử Lazada. Ngoài việc khởi kiện, First News cũng gửi công văn cho Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo pháp luật.