Lấy tiền quỹ phòng, chống COVID-19 gửi ngân hàng: MTTQ tỉnh An Giang nói gì?

(VTC News) -

Ngày 30/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang họp báo thông tin về việc tiếp nhận, quản lý Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang trước thông tin đơn vị này mang tiền Quỹ gửi tiết kiệm ở ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh An Giang cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường trực MTTQ tỉnh An Giang đã ban hành quyết định thành lập Ban vận động tỉnh, tiếp nhận và phân phối quỹ Phòng, chống dịch COVID 19 tỉnh An Giang.

Ban vận động tỉnh đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước để tiếp nhận ủng hộ quỹ bằng hình thức chuyển khoản của các tổ chức, cá nhân, đóng góp ủng hộ.

Quang cảnh buổi họp báo.

Qua 2 đợt phát động, quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tiếp nhận được số tiền hơn 64,5 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp.

"Từ số tiền ủng hộ này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo xin ý kiến và được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh chấp thuận bằng văn bản chỉ hỗ trợ tiền mua vật tư y tế; hỗ trợ, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu, khu vực biên giới tham gia phòng, chống dịch; hỗ trợ cho người dân nước bạn Campuchia, Lào, Hội Việt kiều ở Campuchia và hỗ trợ cho người dân ở một số tỉnh; thăm hỏi hỗ trợ các cơ sở cách ly, khu điều trị F0; hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19", bà Nguyễn Thị Tuyết Minh thông tin.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã chi hỗ trợ hơn 43 tỷ đồng. Hiện quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Gang còn hơn 20,5 tỷ đồng được gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước. Tiền lãi phát sinh trong thời gian gửi ngân hàng là hơn 650 triệu đồng.

Số tiền này hiện chưa có kế hoạch chi và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, các phát sinh tiền lãi trong quá trình gửi tại ngân hàng được theo dõi sổ sách, đối chiếu định kỳ và báo cáo hàng tháng. Việc quản lý thu, chi quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh được theo dõi quản lý chặt chẽ, công khai rõ ràng, minh bạch.

“Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chưa dự báo được thời gian nào kết thúc. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vẫn chưa tổng kết. Do đó, quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vẫn tiếp tục duy trì, quản lý trong hệ thống kho bạc và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước nhằm duy trì và phát triển nguồn lực phục vụ tích cực công tác phòng chống dịch”, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch MTTQ tỉnh An Giang cho biết, tiền lãi khi gửi trong ngân hàng sẽ được nhập vào quỹ. MTTQ tỉnh An Giang không dùng tiền lãi này chi cho các hoạt động của đơn vị hay cho cá nhân nào. Việc sử dụng tiền quỹ trong các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch phải có văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, MTTQ tỉnh An Giang không tự ý chi.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch MTTQ tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng theo ông Hùng, phần lớn tiền quỹ được vận động từ các doanh nghiệp. Hai năm dịch bệnh, doanh nghiệp đã cạn nguồn kinh phí nên công tác vận động trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện, MTTQ tỉnh An Giang vẫn duy trì nguồn quỹ và tiếp tục vận động để sử dụng khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp.