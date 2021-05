Lấy mẫu xét nghiệm khẩn trong đêm tại BV Ung bướu TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 13/5, theo thông tin từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ông V.P.C. đến khám tại Bệnh viện sáng 12/5, nhưng che giấu việc từng điều trị ở Bệnh viện K (Hà Nội).

Sau khi xác nhận được thông tin, trong đêm 12/5, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và toàn bộ bệnh viện trên địa bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp cho nhân viên y tế trực, bệnh nhân và người nhà.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, 7h30 ngày 12/5, ông V.P.C. (63 tuổi) đi cùng gia đình đến đăng ký khám tại đơn vị này.

Ông C. và gia đình khai báo địa chỉ ở Dĩ An, Bình Dương. Do khai không có triệu chứng, ông được hướng dẫn khám tại khoa Khám bệnh theo quy trình.

8h cùng ngày, người bệnh được mời vào buồng khám. Tại đây, bác sĩ khai thác kỹ thông tin, nhất là vùng dịch tễ nên phát hiện ông C. không ở Bình Dương như khai báo.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Thực tế, ông sống tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hương Hoá, tỉnh Quảng Trị. Người đàn ông này được khám, điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội) với chẩn đoán theo dõi ung thư vòm hầu hôm 24/4.

Ngay lập tức, bệnh viện đã đưa ông C. cùng vợ, con vào khu cách ly để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và điều trị ung thư. Kết quả xét nghiệm của người bệnh và thân nhân đều âm tính.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện nay nhiều bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội bị phong tỏa do dịch COVID-19 nên có khả năng một số người bệnh cùng gia đình tự di chuyển vào các cơ sở y tế chuyên khoa của TP.HCM để điều trị.

Việc khai thác kỹ thông tin người bệnh, nhất là yếu tố dịch tễ khi tiếp nhận khám và điều trị tại các buồng khám ngoại trú rất quan trọng để kịp thời cách ly, xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Theo Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở về triển khai các quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu người bệnh và thân nhân cần khai báo trung thực để cơ sở y tế thực hiện đúng các quy định nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.