Lấy điểm chuẩn không cao, hai trường danh tiếng khối công an hết 'hot'?

Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 kết thúc, nhiều giáo viên cũng như các trường đại học dự đoán điểm chuẩn năm nay tăng. Khi điểm chuẩn được công bố, không ít ngành gây bất ngờ khi lấy điểm trúng tuyển từ 29 trở lên.

Tuy nhiên, điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân lại không theo xu hướng chung, thậm chí ở một số tổ hợp, trường lấy điểm trúng tuyển thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây.

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ an ninh đối với thí sinh nam của Học viện An ninh nhân dân thấp nhất trong 4 năm qua. (Ảnh: Zing)

Ngành thấp nhất chỉ lấy 18,88 điểm

Tại hai trường này, điểm chuẩn thấp nhất rơi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ngành Nghiệp vụ cảnh sát theo tổ hợp C3 đối với thí sinh nam.

So với năm ngoái, mức này giảm đến 4,12 điểm dù đề thi năm 2019 được đánh giá khó hơn. Mức chênh lệch so với năm 2017 lên đến 6,87 điểm và so với năm 2019 là 5,27 điểm.

Điểm chuẩn đối với thí sinh nam đăng ký xét tuyển ngành Nghiệp vụ cảnh sát theo tổ hợp D1 (19,61) cũng thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay, mức chênh lệch lần lượt là 0,27 (năm 2019), 5,03 (năm 2018) và 6,64 (năm 2017).

Trong khi đó, tại Học viện An ninh nhân dân, điểm trúng tuyển ngành Nghiệp vụ an ninh đối với thí sinh nam ở cả 3 tổ hợp đều thấp hơn 3 năm trước.

Ngoài ra, với các mức điểm chuẩn thấp nhất trong vòng 4 năm này, xu hướng chung, điểm chuẩn hạ dần qua các năm. Riêng ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn năm 2019 đối với thí sinh nam theo tổ hợp A1 là 25 điểm, cao hơn năm 2018 là 0,3 điểm.

Việc hạ điểm này nằm ngoài xu hướng chung khi đề thi năm nay được đánh giá dễ hơn năm ngoái và năm 2019 dễ hơn năm 2018.

Với ngành Nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân, điểm chuẩn theo tổ hợp A1 đối với thí sinh nữ không thấp nhất trong vòng 4 năm. Ngành này thấp hơn năm ngoái 0,53 điểm và thấp hơn 2,34 điểm so với năm 2017.

Ngoài ra, trừ ngành Y (gửi đào tạo), mức tăng lớn nhất trong điểm chuẩn của hai trường là 3,47 - ngành Nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân, thí sinh nam, tổ hợp A1.

Tuy nhiên, mức điểm này vẫn thấp hơn so với năm 2018 (27,15 điểm) và 2017 (28 điểm).

Bên cạnh đó, tính chung tất cả ngành tuyển sinh của hai trường, trong số 18 mức điểm chuẩn chia theo tổ hợp và thí sinh nam - nữ, chỉ 8 mức điểm trên 27 và có đến 6 mức điểm rơi vào điểm chuẩn cho thí sinh nữ.

Trong khi đó, năm nay, số lượng thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 27 trở lên, chưa tính điểm ưu tiên, ở 3 tổ hợp mà trường xét tuyển (trừ C3 không có thống kê) tăng vọt so với năm ngoái.

Cụ thể, theo phổ điểm khối thi mà Bộ GD&ĐT công bố, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt, ở tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh, cả nước có 1.908 em trên 27 điểm, gấp 4 lần năm ngoái.

Con số này ở tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là 1.565 thí sinh, tăng 20 lần so với năm 2019.

Tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học có 2.901 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên, cao hơn năm ngoái 8,3 lần.

So với năm 2017, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân giảm ở cả 3 tổ hợp. (Ảnh: Zing)

Cần điều chỉnh để tăng nguồn tuyển

Thầy Tạ Quang Quyết, giáo viên luyện thi đại học các trường công an lâu năm ở Hà Nội, thừa nhận hai năm nay, điểm chuẩn khối này có xu hướng giảm so với các năm trước. Mức điểm trúng tuyển cao thường rơi vào thí sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh ít.

Đặc biệt, 18,88 điểm là mức trúng tuyển rất thấp khi thí sinh chỉ cần đạt hơn 6 điểm mỗi môn. Thậm chí, với những em được cộng cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, mỗi môn chỉ cần 5 điểm.

Trong khi đó, theo quy định, để đủ điều kiện thi vào trường công an, thí sinh phải có điểm từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học THPT. Như vậy, trong một năm đề thi được đánh giá dễ, điểm chuẩn hai trường trên còn thấp hơn điều kiện dự thi.

Nói về quy định này, thầy Tạ Quang Quyết cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn trường công an giảm.

Quy định này được áp dụng trong hai năm nay, làm giảm bớt số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường công an.

“Ở tổ hợp Toán, Ngữ văn, Lịch sử, việc đạt 7 điểm mỗi môn cho từng năm ở THPT rất khó. Mới lên lớp 10, nhiều em chưa bắt nhịp kịp nên không đạt. Chỉ cần sơ sẩy một năm, dù hai năm sau, các em cố gắng bứt phá, vẫn không được dự tuyển”, thầy Quyết phân tích.

Ngoài ra, thầy nhận định việc điểm chuẩn vào trường công an cao cũng khiến không ít thí sinh có tâm lý lo sợ, không dám đăng ký xét tuyển vào đây. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên nhân nhỏ.

Song không vì thế, thầy Tạ Quang Quyết cho rằng trường công an không còn “hot” đối với học sinh ở nước ta. Từ thực tế, ôn thi cho các em, thầy thông tin số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường vẫn rất lớn.

Ngoài ra, qua quá trình dạy học, thầy nhận thấy nhiều em học giỏi, thi đạt 27, 28 điểm ở tổ hợp xét tuyển. Song các em không thể đăng ký xét tuyển vào khối công an vì vướng quy định các môn phải đạt từ 7 trở lên ở bậc THPT.

Do đó, thầy Tạ Quang Quyết hy vọng các năm tới, quy định này sẽ được điều chỉnh, đưa về mức 6,5 điểm như trước đây để tăng nguồn tuyển và đảm bảo khách quan khi việc cho điểm giữa các trường phổ thông chưa đồng đều.