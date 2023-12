Lavita Thuan An: Giao điểm phồn vinh cho mạch sống thịnh vượng

(VTC News) -

Dự án sở hữu vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện với các khu vực trọng điểm của TP. Thuận An và TP.HCM, được đánh giá là nơi an cư lý tưởng, mang đến cho cư dân một cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng.

Vị trí vàng nơi cửa ngõ giao thương

Thuận An là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, nằm ở vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Nhờ vị trí thuận lợi này, Thuận An có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Địa phương là một trong những khu vực thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhất tại Bình Dương. Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Hệ thống hạ tầng giao thông của Thuận An đồng bộ, hiện đại, kết nối với các khu vực trọng điểm trong và ngoài thành phố. Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, đường Mỹ Phước - Tân Vạn... là những tuyến đường huyết mạch giúp Thuận An kết nối thuận tiện với TP.HCM... Sự phát triển nhanh chóng của Thuận An tạo nên một diện mạo mới cho thành phố, năng động và hiện đại hơn, là nơi an cư, lập nghiệp lý tưởng của cộng đồng tri thức trẻ.

Lavita Thuan An đang bám sát tiến độ xây dựng để sớm bàn giao căn hộ cho chủ sở hữu.

Trong chiến lược xây dựng thành phố thông minh - Vùng Đổi mới sáng tạo của tỉnh, Thuận An được xác định thuộc Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thuận An phấn đấu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, trong đó đạt các tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố thông minh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thuận An đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Nắm bắt thực tế này, Hưng Thịnh Land đã phát triển dự án Lavita Thuan An.

Lavita Thuan An sở hữu vị trí tâm điểm giao thương ngay mặt tiền Đại Lộ Bình Dương (đoạn qua Quốc lộ 13) và đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đây là những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương, giúp cư dân di chuyển dễ dàng đến các địa điểm thiết yếu trong đời sống hàng ngày lẫn những vùng kinh tế trọng điểm, kết nối trực tiếp với các khu vực trung tâm, khu công nghiệp, khu đô thị lớn: chỉ mất 5 phút đến AEON Mall Bình Dương, sân golf Sông Bé, KCN VSIP I, bệnh viện quốc tế Becamex; 10 phút đến Thành phố Mới Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An; 15 phút đến trung tâm hành chính Thuận An; 20 phút đến TP. Thủ Đức; 25 phút đến KCN Sóng Thần 2, TP. Biên Hòa; 30 phút đến trung tâm TP.HCM…

Tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội của khu vực sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cư dân Lavita Thuan An. Lựa chọn dự án, cư dân có thể dễ dàng phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Họ sẽ được hưởng thụ những tiện ích, dịch vụ hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống.

Đa tầng tiện ích - sức hút hấp dẫn của Lavita Thuan An

Được quy hoạch trong khu vực trung tâm thành phố, Lavita Thuan An được thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú, đồng thời được tích hợp đa tầng tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân. Chính nhờ hệ thống tiện ích đa dạng, Lavita Thuan An kiến tạo nên nhịp sống sầm uất, sôi động, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn, vui chơi, giải trí ngay tại nhà.

Nổi bật trong chuỗi tiện ích nội khu của Lavita Thuan An là tổ hợp thương mại sầm uất ngay dưới khối đế dự án, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân; công viên cây xanh tạo nên không gian sống thoáng đãng; hồ bơi giật cấp “chuẩn resort” mang đến những phút giây thư giãn, giải trí lý tưởng…

Tuy được quy hoạch ở mặt tiền Đại lộ Bình Dương sầm uất, nhưng với khoảng lùi hợp lý được thiết kế thành công viên cảnh quan, môi trường sống của Lavita Thuan An vẫn yên bình và giữ được sự riêng tư cần thiết.

Tiện ích “chuẩn resort” là một trong những thế mạnh đắt giá của dự án Lavita Thuan An.

Vào những ngày cuối tuần, cư dân có thể cùng gia đình, bạn bè đến tổ hợp thương mại để tham quan mua sắm. Bạn cũng có thể thả mình thư giãn trong làn nước mát của hồ bơi, tận hưởng không gian xanh mát của công viên cảnh quan. Nếu là người yêu thích thể thao, bạn có thể đến sân thể thao đa năng để luyện tập. Vào những dịp đặc biệt, bạn có thể tổ chức những buổi tiệc nướng ngoài trời ấm cúng tại vườn BBQ…

Với hệ thống tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu, Lavita Thuan An đã kiến tạo nên nhịp sống sầm uất, sôi động. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án trở thành điểm đến lý tưởng cho những cư dân hiện đại, năng động.

Lavita Thuan An đang được giới thiệu ra thị trường với giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đang thực hiện những khâu cuối cùng để hoàn thành tầng 27 block C, hoàn thiện sàn tầng 10 block A, tầng 11 block B, tầng 14 block D, sẵn sàng mọi nguồn lực để bước vào giai đoạn cất nóc trong thời gian tiếp theo.