Lầu Năm Góc: Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga 'đáng báo động'

(VTC News) -

Hôm 15/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, Lầu Năm Góc quan ngại bởi sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Moskva trước sức ép gia tăng của phương Tây.

“Chúng tôi đã theo dõi, rõ ràng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển”, ông John Kirby nói, bình luận về việc đầu tháng này Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng kêu gọi NATO ngừng mở rộng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby. (Ảnh: Getty)

“Tuyên bố chung ngày 4/2 của họ chắc chắn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã quyết định sẽ sát cánh cùng Nga về những gì đang diễn ra ở châu Âu. Chúng tôi cho rằng sự ủng hộ ngầm của Trung Quốc đối với Nga là điều đáng báo động", ông John Kirby nhấn mạnh.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, việc Bắc Kinh ủng hộ Moskva trong các vấn đề mà họ có thế mạnh “tạo ra bất ổn lớn hơn đối với tình hình an ninh ở châu Âu”.

Trong những tháng gần đây, lãnh đạo các nước phương Tây nhiều lần cáo buộc về việc Nga có thể sớm có hành động can thiệp quân sự vào Ukraine, trong đó một số ý kiến cho rằng cuộc tấn công trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan từng cảnh báo Trung Quốc sẽ “phải trả giá cho cuộc tấn công của Nga vào Ukraine” do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước.

Điện Kremlin bác các cáo buộc, tuyên bố Nga không có ý định tấn công bất kỳ nước nào. Hôm 15/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này hoàn tất các cuộc tập trận ở Belarus, gần Ukraine và sẽ bắt đầu quá trình rút quân.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Khi các lực lượng hoàn thành diễn tập quân sự, họ sẽ trở về căn cứ đóng quân của mình”.

Sau cuộc hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin vào tháng 12 năm ngoái, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov tiết lộ lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Moskva trong việc yêu cầu các đảm bảo an ninh từ Mỹ và NATO.

Trung Quốc và Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm thương mại, năng lượng, kinh tế và quốc phòng. Hồi đầu tháng 2, sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin, Moskva và Bắc Kinh ra tuyên bố chung khẳng định mối quan hệ giữa hai bên đã đạt đến mức “chưa từng có” .