Lầu Năm Góc cảnh báo thêm các cuộc tấn công khủng bố ở Kabul

(VTC News) -

The Hill đưa tin, hôm 27/8, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp các quan chức Lầu Năm Góc và các thành viên trong đội an ninh quốc gia của tổng thống. Cuộc gặp diễn ra sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, được cho do IS thực hiện, giết chết 13 lính Mỹ và hàng chục thường dân Afghanistan.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Lầu Năm Góc cảnh báo tổng thống và phó tổng thống về việc có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố khác ở Kabul, nhưng họ đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh sân bay ở Kabul".

Quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào hôm 31/8. (Ảnh: Sky News)

"Dù đối mặt với những mối đe dọa đó, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện chiến dịch sơ tán lịch sử. Quân đội Mỹ đang vận chuyển hàng nghìn người rời Afghanistan. Những ngày tiếp theo sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất", bà Jen Psaki cho hay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cũng cho rằng, “có những mối đe dọa và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó".

Tổng thống Joe Biden vẫn cam kết rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 31/8, bất chấp những lời kêu gọi gia hạn sau vụ tấn công khủng bố hôm 26/8. Ông Biden cho rằng, các lực lượng Mỹ ở lại Afghanistan càng lâu, tình hình sẽ càng nguy hiểm.

Nhà Trắng cho biết, 12.500 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan vào hôm 27/8, và hơn 100.000 người đã được đưa ra khỏi nước này kể từ cuối tháng 7.

Phản ứng sau vụ tấn công hôm 26/8, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã ra lệnh cho các lực lượng Mỹ lên kế hoạch tấn công trả đũa vào các cơ sở quan trọng của IS. “Chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực tại địa điểm mà chúng tôi lựa chọn”, ông Biden nói.