Lật xe khách, 15 người chết ở Quảng Bình: Ngày họp lớp bỗng hóa đại tang

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người vĩnh viễn ra đi không trở về, 21 người bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện.

Lời kể kinh hoàng từ nhân chứng

Chiều 26/7, PV Báo Giao thông có mặt tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nơi có 27 người trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây được đưa về đây cấp cứu.

Tại đây, không khí tang thương bao trùm Khoa Cấp cứu, khi có tới 4 bệnh nhân khi được đưa về đã tử vong. 23 người còn lại đa số đều bị thương rất nặng.

Các y, bác sĩ phải căng sức làm việc liên tục để cứu chữa bệnh nhân. Giường cáng, vật tư y tế từ các khoa được đưa về đây để hỗ trợ cấp cứu. Đội ngũ thanh niên tình nguyện và gia đình luôn túc trực sẵn sàng để hiến máu cứu người.

Là người may mắn sống sót, cũng được xem là bị thương nhẹ hơn các bạn học, anh Đặng Ngọc Hùng (SN 1972, quê TP Đồng Hới) cho biết: “Hiện, tôi đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM, ngay khi nghe tin hội lớp, tôi đã thu xếp công việc để về quê gặp mặt bạn bè sau 30 năm xa cách.

Lớp tôi có 47 người, nhưng chỉ có 39 người về tham dự được. Để chuẩn bị cho buổi hội lớp này, ban liên lạc đã lên kế hoạch chuẩn bị từ cách đây hơn 1 tháng. Ai cũng háo hức chờ đến ngày về gặp mặt bạn bè”.

Theo kế hoạch, đoàn đi từ Đồng Hới lên Công viên OZO rồi vòng về động Phong Nha tham quan. Tuy nhiên, chưa tới đích thì đã gặp nạn.

“Dọc đường, đoàn có dừng nghỉ ở đồi thông chụp ảnh, sau đó đi tiếp. Đi được một đoạn thì tôi cảm thấy xe có hiện tượng văng bên này, văng bên kia.

Nó giống như xe xuống dốc, toàn bộ trọng lượng xe dồn về phía dưới nên tài xế đã rà phanh để chạy từ từ. Thế nhưng, phanh 1 bên ăn còn 1 bên không ăn nên xe cứ văng bên này sang bên kia cho đến khi đến cầu thì lao vào hộ lan trước khi lật nghiêng”, anh Hùng nhớ lại.

Chị Phan Thị Hoàng Anh (1972, trú TP Đồng Hới), nạn nhân bị thương kể: “Lúc lên xe thì tôi bị say xe. Cố nằm nhắm nghiền mắt, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bệnh viện với nhiều chấn thương trên cơ thể. Nghe mọi người nói lại thì tôi may mắn bị lọt vào giữa hàng ghế nên thoát nạn”.

Chị Hoàng Anh cho biết thêm, toàn bộ những người trên xe, trừ lái xe, đều là bạn học cùng lớp khóa 1987-1990 của Trường THPT Đồng Hới. “Giờ nghe tin có nhiều bạn mất sau tai nạn mà tôi không dám tin đó là sự thật. Mới đây thôi mọi người còn tíu tít với nhau, bàn kế hoạch rôm rả. Vậy mà...”, chị Hoàng Anh bàng hoàng nhớ lại.

Là một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, ông Hoàng Văn Phổ, cán bộ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng kể lại: “Lúc vừa tới hiện trường, tôi thấy chiếc xe nằm lọt ở bờ vực sát vách đá đầu phía Nam cầu Trạ Ang. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cứu vọng ra từ trong xe. Một số người còn tỉnh táo đã đạp kính để trèo ra ngoài.

Khi tôi nhìn vào bên trong thì thấy cảnh tượng hãi hùng, người nằm chồng chất. Máu me, đồ đạc văng khắp xe. Tôi vừa động viên những người bị thương bình tĩnh, rằng những ai bị thương nặng không ra ngoài được thì hãy nằm im đừng cử động, anh em chúng tôi sẽ đưa tất cả ra ngoài”.

Thế rồi anh Phổ cùng 3 người nữa trong hạt phá kính, lật từng chiếc ghế để đưa người mắc kẹt ra ngoài. “Hầu hết nạn nhân đều bị chấn thương chân tay và đặc biệt là vùng đầu, nhiều người bị dập ngang cổ, có người bị vỡ đầu.

Có 2 người còn rơi ra ngoài bị xe đè lên nhưng may phía dưới có 1 hòn đá chống đỡ nên chỉ bị mắc kẹt. Lúc ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn một số người bị mắc kẹt không kéo ra được, nên phải chờ phải đợi lực lượng cứu hộ đến cắt xe đưa ra ngoài”, anh Phổ nhớ lại giây phút đáng sợ.

Hậu quả đáng tiếc

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng nối tiếp con dốc phía Bắc cầu Trạ Ang. Trên mặt đường từ điểm cuối mố cầu phía Nam tới vách núi vẫn còn in rõ vệt bánh xe và các vệt xe cày xuống mặt đường. Chiếc xe khách đã húc bay hơn 30m tôn hộ lan, rồi đâm thẳng vào vách núi, trước khi lật nghiêng bên bờ vực.

Ông Lê Phước Đẳng, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB II.4 cho biết: “Vị trí này chưa từng xảy ra TNGT. Đây là vụ đầu tiên cũng là vụ nghiêm trọng nhất trong lịch sử ở tuyến này. Đoạn đường này được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, biển cảnh báo và hộ lan cứng”.

Nhìn vào hiện trường, ngay cả những cán bộ điều tra kỳ cựu nhất của Công an tỉnh Quảng Bình cũng không thể tin được số người thương vong lại lớn như thế. Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch nhận định: “Chiếc xe phải đi với tốc độ rất cao, lực đâm rất mạnh thì mới có thể vừa húc bay hộ lan, vừa đâm vào vách núi và làm nhiều người thương vong như thế”.

Trong khi đó, theo tín hiệu thiết bị giám sát hành trình báo về lần cuối vào 9h53’ là 28 - 30km/h, vị trí cách hiện trường 4,1km nên chưa thể khẳng định nguyên nhân do xe mất phanh, hay chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, ngay khi vừa tới hiện trường, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đặc biệt lưu ý tới chi tiết chiếc dây an toàn.

Ông Hùng đã hỏi rất cặn kẽ những cán bộ kiểm lâm đầu tiên tham gia cứu nạn thì tất cả mọi người đều không thấy có ai thắt dây an toàn. Chính nạn nhân Nguyễn Thị Hòa (SN 1973, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới) khi được hỏi cũng thừa nhận: Lúc ngồi trên xe chị và các bạn học không có ai thắt dây an toàn.

“Trong vụ việc này, có một điều tôi rất buồn và tôi đã kiểm tra rất kỹ, hỏi trực tiếp cán bộ kiểm lâm - người đầu tiên tới cứu hộ, thì xác định hầu hết các nạn nhân đều không thắt dây an toàn. Cho nên đa phần các nạn nhân bị tử vong vì gãy cổ, chấn thương vùng ngực, văng khỏi vị trí ngồi khi xe lao vào vách đá.

Tôi tin rằng nếu các nạn nhân có thắt dây an toàn thì thương vong sẽ được giảm thiểu hơn. Đây cũng là bài học để chúng ta cảnh tỉnh tới mọi người”, ông Khuất Việt Hùng chia sẻ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; huy động tối đa các lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiệt hại về người. Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trên địa bàn tỉnh, khắc phục ngay các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Nghi vấn tài xế không có bằng lái xe 45 chỗ

Tính đến 19h ngày 26/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất công tác giám định hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, cơ quan điều tra xác định đã có 15 người tử vong sau vụ tai nạn, trong đó có 9 người chết tại hiện trường, 4 người chết trên đường đến bệnh viện, 2 người chết vì thương tích quá nặng. Hầu hết các nạn nhân đều trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hiện còn 21 người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong đó có 1 người lái xe là Hoàng Trung Toán. Lái xe bị gãy chân, đang điều trị nên công an chưa thể lấy lời khai. Công an tỉnh Quảng Bình vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn.

Trong khi đó theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, chiếc xe BKS 73B-009.25 thuộc Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (trụ sở 13 Thái Phiên, P. Nam Lý, TP Đồng Hới), được cấp phép kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô từ năm 2016, có giá trị đến 2023.

Thông tin doanh nghiệp cung cấp thì lái xe Hoàng Trung Toán SN 1993, trú Ba Đồn, Quảng Bình. Nhưng khi tra mạng quản lý GPLX của Bộ GTVT, lái xe Toán mới có bằng B2, chưa có bằng E nên không được phép điều khiển xe 45 chỗ.

Hiện, Sở đang tiếp tục tra cứu để xác định. Chiếc xe này còn thời hạn kiểm định tới 24/1/2021.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua xác minh, lái xe Toán đã làm nghề lái xe từ lâu. Xe này là xe của nhà Toán. Công an vẫn đang giám sát và lấy lời khai. Sắp tới nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì Công an tỉnh sẽ khởi tố điều tra.

Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Phó Thủ tướng đã điện cho tôi, yêu cầu truyền đạt ý kiến chỉ đạo tới Công an tỉnh Quảng Bình, yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn, sớm khởi tố để điều tra.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý việc xác định trách nhiệm của người lái xe, trách nhiệm đơn vị kinh doanh vận tải. Xác định đây là vụ điểm để làm gương cho các doanh nghiệp khác”.