Lật xe công nông chở người vượt lũ dữ, nữ sinh trường du lịch ở Huế chết đuối

Chiều 13/11, lãnh đạo UBND xã Quảng An, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, địa phương vừa xảy ra vụ lật xe công nông trên cánh đồng ngập lũ khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, mưa lũ khiến nhiều đoạn đường tại xã Quảng An ngập sâu trong nước. Lúc này, ông Trần Quang H. dùng xe công nông chở người nhà là anh Trần Quang Trung (SN 1998, cả hai cùng ngụ thôn An Xuân, Quảng An) vượt qua các đoạn đường ngập, để tiếp sau đó đón xe đến nơi làm là một bệnh viện tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cùng một người bà con khác của ông H.

Nhiều địa phương ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) vẫn còn ngập sâu do nước trong bối cảnh bão số 13 chuẩn bị đổ bộ và có thể gây ra một đợt lũ mới.

Lúc này, em Trần Thị Ngọc H. (SN 2001, người xã Quảng An, là sinh viên khoa Du lịch - Đại học Huế) muốn đến Huế để đi học, nên xin đi nhờ xe công nông của ông Hùng. Khi xe di chuyển từ thôn An Xuân đến đoạn đường thôn Mỹ Xá (Quảng An) thì xe bị lật khiến cả 4 người trên xe bị hất xuống cánh đồng đang ngập sâu trong nước lũ.

Vụ lật xe khiến em Trần Thị Ngọc H. tử nạn do đuối nước và anh Trần Quang Trung bị thương ở chân; 2 người còn lại may mắn thoát nạn. Hiện cơ quan chức năng cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em H.

Trước đó, chiều 12/11, tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng xảy ra vụ lật thuyền làm hai người chết đuối. Nạn nhân là ông H.VQ. (SN 1980) và cháu H.B (SN 2008, cùng trú ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).

Theo UBND xã Phong Sơn, ông Q. và cháu B trong lúc đi bủa lưới bắt cá tại cánh đồng ngập lũ gần nhà thì không may bị lật thuyền. Tai nạn làm cả 2 người bị rơi xuống nước mất tích. Thi thể hai nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy sau đó vài giờ.